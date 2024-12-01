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散戶會何容易賠錢？　達人：從「韭菜指標」反應3種人性弱點

▲▼台股龍年新春開紅盤，一開盤就大漲六百多點隨即向下修正，盤中漲跌互見已電子股表現較佳，其中台積電更是漲到699元。（圖／記者湯興漢攝）

▲台股示意圖。（圖／記者湯興漢攝）

文／玩股X檔案

我們從市場上觀察籌碼變化，從大戶的籌碼或散戶的籌碼...其實反映的是投資行為模式！散戶真的就容易賠錢嗎？就台指期為例，多與空只有2種選擇，並不像選股必須從千里挑一！

影響台指期多空，權值股較為重要，如台積電、鴻海、聯發科、廣達、富邦金、國泰金；這多與空2種選擇看似簡單，為何散戶却時常賠錢？當中就隱藏人性弱點在裡面...

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真正探究散戶交易模式：1.賺錢有賺就跑，很少擴大部位順勢加碼；2.賠錢容易受3種情緒影響，「捨不得」、「不認輸（錯）、「不甘心」。這3種情緒影響下，往往做錯卻不停損，甚至逆勢加碼擴大部位，抱單時間特別久！

真的是如此嗎？來觀察韭菜指標真實反映這3種人性弱點...這韭菜指標其實最早都是由各大期貨公司統計，做內部參考用...有當過期貨營業員這項工作，感受就會特別深，就是散戶的陣亡速度快慢！

大戶不好找是肯定的，但是若是散戶陣亡速度快過找新客戶的速度，反映在業績口數就容易衰退...因此統計後有種說法，市場散戶賠錢比例高達90%甚至95%...並且從中衍生出觀察指標，最開始由散戶小台多空比，到微型台指推出後變為微台散戶多空比...目的是用來反映散戶在微台指留倉部位，偏多或偏空的比例有多高？

微台散戶多空比的算法，無須自己計算或統計，玩股網已幫你整理好資料...

散戶多單=微台指未平倉總量-三大法人微台多單未平倉量；散戶空單=微台指未平倉總量-三大法人微台空單未平倉量；散戶微台多空比=(散戶多單-散戶空單)/微台指未平倉總量。

散戶微台多空比為正數，圖形以紅色柱狀呈現，代表散戶留倉偏多，柱狀越長表示散戶看多越積極；散戶微台多空比為負數，圖形以綠色柱狀呈現，代表散戶留倉偏空，柱狀越長表示散戶看空越積極。

柱狀紅翻綠則代表散戶翻空，如圖中11/08日；柱狀綠翻紅則代表散戶翻多，如圖中11/11日；美國總統大選開票結果，川普當選時間約在11/6日。

從11/6日到11/8日，29.54%=>10.01%=>-3.96%

你可以看到散戶在微台指的留倉明顯發生變化，往空方做調整！但是加權指數則是連續3天形成上漲，分別上漲110點、191點、145點。不過11/8日空方留倉僅維持1天，到了11月11日後又轉為偏多留倉；即便11/20日台指期權結算後，新的當月留倉仍是持續看多！同期間大盤的趨勢變化，卻是A轉直下...

我把加權指數走勢與微台散戶多空比走勢做對比，上漲走勢用紅色虛線，下跌走勢用藍色虛線呈現...兩相對比之下，原則上你可以從中明顯觀察到...散戶留倉方向恰巧都與趨勢方向呈現反向關係！因此稱微台散戶多空比，為韭菜指標真的一點都不為過，因為它真實呈現，賺錢賺一點點就跑，賠錢卻又捨不得、不認輸、不甘心，抱單特別久的狀態。

這當中包含美國總統大選變數，甚至11/21輝達財報出爐盤後股價不漲反跌狀態。所以對於抓趨勢而言，找到反指標做觀察，反向操作也是一種便捷有效的方式。

什麼人需要參考微台散戶多空比來辨別大盤趨勢方向？1.股票短線價差操作、當沖操作。2.個股期貨短線價差操作。3.台指期短波段留倉方向。4.選擇權買方策略。5選擇權價差策略（買權多頭價差、賣權空頭價差）。今日文章說明散戶賠錢的3種情緒弱點，用微台散戶多空比能完整呈現！

本文由《玩股網》授權提供。

關鍵字： 散戶投資行為韭菜指標微台散戶多空比

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