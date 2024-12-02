台積電爆分紅「史上最大包」　公司：員工去年賺250萬已屬中段班

▲台積電。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

日前在社群平台上，有自稱台積電（2330）員工分享自己收到的上季分紅創下新高，也因此引起廣泛討論，不過對於相關薪資數字，台積電也循往例從不證實，不過台積電每年年報中其實也都有針對薪資內容做出說明，且去年年薪中位數也已達250萬元。

台積電表示，公司一直以來皆秉持「同仁是公司最重要的資產」之理念照顧員工，致力於給予員工一個在同業平均水準以上的薪酬與福利，在兼顧外部競爭、內部公平及合法性的前提下，提供多元並具競爭力的薪酬制度，並秉持與員工利潤共享的理念，吸引、留任、發展、激勵員工。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台積電也引述去年年報內容，表示台積電員工的薪酬包含按月發給之薪資、按季結算經營績效發給之業績獎金，以及公司根據年度獲利狀況所發放之酬勞（分紅）。每季業績獎金及年度酬勞（分紅）是為回饋同仁，獎勵其貢獻，並激勵同仁繼續努力，讓員工利益連結股東利益，以創造公司、股東與員工的三贏。

台積電係依據公司營運成果並參考國內業界發放水平，決定業績獎金及酬勞（分紅）的總數，其金額與分配方式由薪酬暨人才發展委員會向董事會提議，其中員工酬勞於董事會核准後發放；每位員工獲派的金額，依職務、貢獻、績效表現而定。