台積電分紅開獎！32職等工程師「這次史上最大包」嗨笑

▲台積電開獎。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

科技業不僅薪水豐厚，分紅獎金也相當可觀，每年「開獎」總能引發話題。有台積電工程師近日分享今年的神秘數字「32/6y/S+/3.68m」，也就是職等32、年資6年、分紅可領3.68個月，笑喊「這次史上最大包」。不過，引發PTT討論的，則是下方一條「10年34，整年650（萬）」的留言，「這樣一年繳稅要繳多少？要繳150萬的稅嗎？」

有網友在PTT的Tech_Job板發文「GG開獎，年薪飆破650萬？」看到Dcard有工程師們在分享台積電分紅開獎，其中有人留言「10年34，整年650（萬）」，令他驚呆「太屌了吧，這樣一年繳稅要繳多少？要繳150萬的稅嗎？各位怎麼看，台積電工程師年薪650萬，各位爬著也要爬進去嗎？」

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貼文引發議論，「離職率可以去看看…看多少人不到一年爬出來的～」、「我身邊的碩士基本上拼到半間房就下山，學士助工一年退光」、「比上季多一個月差不多」、「稅單不貼出來，隨便講都可以」、「今年發這麼好喔」、「差不多吧，沒有這價格怎麼留得住員工。」

還有人直呼，「34今年報稅就破6百了，明年只會報更多了吧，35破八百，36破千」、「34副理等級，可能還博士畢業，不是普通人」、「34，650完全有可能，同學博畢33這兩年升34，總年資大概7年今年有550up，還不是超紅。但如果碩畢10年資然後現在34有650，確實偏扯」、「一分錢一分貨，能領650的必定有其過人之處。」