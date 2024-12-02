快訊／公公併投信「3合1」 第一金重訊率先表態

市場傳出兆豐金（2886）董事長董瑞斌有意策動子公司兆豐投信與第一金（2892）子公司第一金投信、合庫金（5880）子公司合庫投信「3合1」，第一金今（2）日發出重大訊息否認釋出相關訊息；據了解，兆豐金也將發出重大訊息，對整併議題不予評論。

兆豐、一金、合庫投信「3合1」 財政部：有條件樂觀其成

市場傳出兆豐金（2886）董事長董瑞斌有意策動子公司兆豐投信與第一金（2892）子公司第一金投信、合庫金（5880）子公司合庫投信「3合1」，財政部官員表示，目前為止尚未收足3家公司整併評估報告，不過若3公司都有意結合，官方在符合條件下「樂觀其成」。

勞動基金10月獲利209億元 前10月賺9391億元

勞動基金運用局今（2）日公布勞動基金最新績效，截至10月底止，勞動基金規模為6兆8,814億元， 評價後收益數為9,391億元，收益率為14.96％，10月單月收益數為209億元。

488萬卡友注意！4銀行紅利點數終止萊爾富機台兌換 明年起生效

受惠於全台據點遍布便利性，銀行信用卡多年來與超商合作，提供店內多媒體機機直接用信用卡紅利點數兌換超商架上產品，不過在業者系統轉換、銀行成本考量下，已有逾4家銀行各自公告掰了萊爾富ET-Life紅利點數兌換服務，初估共影響488.82萬卡友權益。

台股飆漲逾500點！法人：年底作帳行情來臨 指數上看23500

台積電（2330）上周失守千元防線後，今（2）日全力回彈，11點過後漲39元至1035元，漲幅3.92%，帶動指數漲逾500點，站上22700點整數關卡，群益投顧董事長蔡明彥表示，時序進入12月，集團、法人作帳行情點火下，台股指數落在22000～23500點區間整理格局。

美光、聯電等有意入股「台灣智慧電能」 經部：洽談中

經濟部主導成立泛官股售電公司「台灣智慧電能」，媒體報導聯電、日月光、東和鋼鐵、美商美光等都表達參與興趣。經濟部表示，確實已有數間民股公司表達高度意願參與，其考量點多為本身有穩定綠電需求，但相關訊息仍在洽談中。

晨暉生技攜手大樹醫藥搶攻馬來西亞市場 未來還要拓展至越南

由生技股王保瑞（6472）轉投資的晨暉生技（1271），攜手大樹醫藥（6469）在馬來西亞合資成立的GTSW Bio，近日宣布專利紅麴原料Ankascin 568的複方產品「Vascuxin」正式進駐馬來西亞最具規模的連鎖藥局集團Big Caring Group Sdn Bhd，並將獨家銷售於旗下近600家連鎖藥局。這標誌著「Vascuxin」在馬來西亞線上及實體銷售渠道的全面佈局完成，未來更將以馬來西亞為起點，向越南進行拓展。

新制勞退前10月賺6240.8億元 每位勞工平均可分4.9萬元

勞動基金運用局今（2）公布最新績效，今年前10月勞動基金賺9391億元，其中，新制勞退基金前10月獲利6240.8億元，收益率14.59％，以目前有效帳戶1272萬戶計，平均每人可分得逾4.9萬元。

川普將推親商政策 投資科技股搭上政策順風車

隨川普即將重返白宮，投資人期待未來在減稅、放鬆監管上的阻力將減少，對於向來經常受到反壟斷指控的科技巨頭而言，無疑是個利多，至於中小型科技股，減稅也會刺激更多資本支出，放鬆監管亦有利大型公司實施併購，而AI領域的發展也將受到更少的限制，在多項川普政府政策加持下，定期定額投資科技股有望同步搭上長期政策順風車。

快訊／台積電重回千金股！漲24元至1020 指數漲逾350點

美股4大指數全面收漲，台股今（2日）以22456.5點開出，指數大漲194.0點，漲幅0.87％。開盤2分鐘，指數漲逾354.14點，最高報22616.64點。