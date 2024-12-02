台股飆漲逾500點！法人：年底作帳行情來臨　指數上看23500

▲留意法人作帳行情，台股呈現區間整理。（圖／記者湯興漢攝）
記者巫彩蓮／台北報導
台積電（2330）上周失守千元防線後，今（2）日全力回彈，11點過後漲39元至1035元，漲幅3.92%，帶動指數漲逾500點，站上22700點整數關卡，群益投顧董事長蔡明彥表示，時序進入12月，集團、法人作帳行情點火下，台股指數落在22000～23500點區間整理格局。
上周受到美國準總統川普揚言將針對墨西哥、加拿大、中國加徵關稅，造成外資賣超逾千億，權王台積電首當其衝，跌破千元大關。
今日台積電反映上周五（29日）ADR漲幅，反彈氣勢旺盛重返千元大關，權值股聯發科（2454）、鴻海（2317）盤中也都出現明顯反彈，聯發科漲55元至1310元，漲幅4.38%；鴻海盤中最高漲3.5元或2.05%，報199.5元，有望拼回200元俱樂部。
蔡明彥分析，川普即將上任，市場觀望氣氛濃厚，但12月有法人、集團作帳題材，不占指數空間的中小型股表現相對活潑，例如：BBU（備用電源組），而IPC（工業電腦）、無人機軍工亦有轉強的趨勢，但大盤不具備大漲的條件，仍是區間整理盤為主，指數區間落在22000～23500點之間。
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