福懋油股價今年來漲200％　明起列為處置股

▲福懋油台中廠。（圖／翻攝自Google Maps）



記者廖婕妤／台北報導

國際大宗物資今年來價格走揚，福懋油（1225）今年以來股價表現更是亮眼，多次因為漲幅過多而被列為注意股，今（19）日盤中股價站上164元創歷史新高，且近90個營業日起迄2個營業日的收盤價漲幅達187.98％，再度出現在注意股名單中，另證交所也將其打入處置股（俗稱關緊閉），明起一路關到9／2止。

福懋油去年最後交易日（12／29）以54.7元作收，今年來股價不斷創高，8／19盤中更來到164元新高價，終場以163元作收，單日上漲3.5元或2.19％，而光是今年以來，股價已漲逾200％。

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證交所指出，福懋油在最近10個營業日內，已有6個營業日達「公布注意交易資訊」標準，因此自8／20起至9／2止、共10個營業日列為注意股。

也就是說，福懋油自明日起被關緊閉，以人工管制的撮合終端機執行撮合作業，約每5分鐘撮合一次，投資人每日委託買賣福懋油單筆達10交易單位、或多筆累積達30交易單位以上時，應就其當日已委託的買賣，向該投資人收取全部的買進價金或賣出證券；信用交易部分，應收足融資自備款或融券保證金；有關信用交易了結部分，則依相關規定辦理。

福懋油今年上半年合併營收為63.84億元，年減12.3％，稅後淨利近2.07億元，年增97.3％，EPS為0.9元；7月單月合併營收為10.65億元，年減12.41％，稅後淨利為2500萬元，年減24.63％，EPS為0.11元。

福懋油主要有3大部門，分別為油脂、飼料及麵粉部門，其中，油脂部門專門生產黃豆油（沙拉油）、黃豆粉、全脂熟黃豆粉、棕櫚油等；飼料部門產品包括飼料、大麥片、玉米碎及其副產品、全脂熟黃豆粉及其副產品，同時也銷售玉米、黃豆、小麥及大麥等大宗穀物。