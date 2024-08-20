王座9／10掛牌上櫃　明起展開競拍

▲橋村炸雞板橋環球店。（圖／業者提供）



記者廖婕妤／台北報導

餐飲股王座（2751）預計9／10正式掛牌上櫃，配合初次上櫃前公開承銷，辦理現金增資發行新股2600張，其中1872張採競價拍賣，將於明（21）日至23日展開競價拍賣投標，競拍底價為60元，每人最高得標張數合計不超過239張、並於8／27開標。

王座主要策略為代理國內外餐食品牌，以台灣消費者喜愛的出國旅遊地、產品剛需性以及品牌知名度與營運模式綜合評估，透過公司建立的品牌平台中心，持續展店增加市占率及品牌業績，繳出2021年起，連續3年年營收逐年成長的趨勢，今年上半年合併營收為6.73億元，年增16.14％，創歷史同期新高。

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王座旗下有6大餐食品牌，運營台灣54家直營門市，門市型態以百貨商場店為主，去年取得「橋村炸雞」台灣代理權，貢獻去年約3000-4000萬營收，至今全台已開幕4家直營店，目前籌備插旗台中成為第5家直營店，也將是首家規模街邊店，預計9月開幕，目標今年Q4在台開出首家加盟店

此外，王座也輸出「段純貞」與「京都勝牛」2大品牌到美國與香港，進行海外再授權業務，合計已開出10家門市，將持續耕耘各品牌再授權模式，以增加將市場推到海外實力，展開與同業的差異化營運策略。