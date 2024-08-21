北市地政局攜手永慶房屋、有巢氏房屋　防堵不動產詐騙

▲永慶房屋與有巢氏房屋與台北市地政局推廣「地籍異動即時通」，左起北市地政局局長陳信良、永慶房屋副總經理黃俊傑、永慶房產集團加盟事業處副總經理林良璋。（圖／業者提供，下同）

財經中心／綜合報導

房市熱，不動產也成為詐騙集團的詐騙目標與手法！為了持續提高不動產的交易安全、保障民眾的財產安全，台北巿政府地政局擴大「不動產租買安全之都」的保護藍圖，聯合業者一同推廣「地籍異動即時通」服務，並於8/6舉辦「打造不動產安全之都—地籍異動即時通防詐互聯網MOU簽署儀式」。永慶房產集團旗下永慶房屋與有巢氏房屋於6月就領先同業，與台北市政府地政局推廣「地籍異動即時通」，共同實現不動產安全之都的理念。永慶房產集團全台近1800店也於6月就響應內政部政策共同推廣「地籍異動即時通」，公私協力守護民眾的財產安全。

台北市政府地政局表示，不動產安全一直是地政局堅持的目標，永慶房屋和有巢氏房屋從6月開始就響應政策，共同推廣「地籍異動即時通」，永慶房屋從7月開始在台北市推動「不動產防詐」公益講座，北市地政局旗下6個地政事務所也都沒有缺席，一同推廣不動產防詐。期盼藉由深化公、私部門協力合作，增加地籍異動即時通申請覆蓋率，減少不動產相關詐騙事件，落實健全不動產安全之都之社會責任。

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永慶房屋副總經理黃俊傑表示，近年不動產詐騙案件越來越多，由於房價高，民眾若受騙損失動輒好幾百萬，甚至連價值上千萬的房產都有可能遭人盜取、盜賣！永慶房屋為了落實企業社會責任，不僅在6月份就與雙北市地政局合作推廣「地籍異動即時通」服務，更和雙北市里長合作，將舉辦近200場「預防房產詐騙公益講座」公益講座，拆解詐騙集團手法，教導民眾「識詐」，才能成功「堵詐」與「阻詐」！

▲永慶房屋與有巢氏房屋響應雙北市地政局政策，完成不動產交易，在簽約時協助民眾申辦「地籍異動即時通」。

永慶房屋「預防房產詐騙公益講座」揭露近年常見或民眾容易忽略輕忽的「不動產詐騙」手法，並提供民眾預防詐騙的方法。黃俊傑副總經理表示，民眾多覺得房地產不會不見；買賣屋時，也會去實地看房、見過屋主，不需擔心房產詐騙。直到參加「預防房產詐騙公益講座」後才知道，原來現在詐騙手法多元，一不小心頭期款可能被騙走但沒買到房，甚至房子在不知情的狀況下被過戶！黃俊傑提醒，有買賣屋需求，委託有信譽、誠實的仲介公司，是預防不動產買賣詐騙的最有效辦法。

永慶房產集團加盟事業處副總經理林良璋呼籲，不動產價值動輒千萬，更是民眾的一生心血，不管是租屋、購售屋交易、或是權利異動，都要注意自身權益，才能守護財產安全。現今有許多不動產詐騙，是先騙取民眾的個資後再盜賣、甚至是直接過戶民眾的房子！因此，除了找有信譽的房仲品牌外，也建議民眾申請「地籍異動即時通」，避免房子在不知情的狀況下被過戶。

「地籍異動即時通」針對11個不動產常見的產權移轉(過戶)情形，包含「買賣、拍賣、贈與、配偶贈與、信託、判決移轉、調解移轉、和解移轉、查封、假扣押、抵押權設定」等，在申請異動的「收件」與「異動完成」時，都會以簡訊或電子郵件通知所有權人，若有異常過戶情形，民眾就能及時阻止與防範。

永慶房屋與有巢氏房屋響應雙北市政府地政局政策，協助民眾申辦「地籍異動即時通」。只要透過永慶房屋與有巢氏房屋位於雙北市的任一門店，完成不動產交易，就可在簽約時一併申請「地籍異動即時通」，隨時掌握名下不動產權利異動的第一手資訊。