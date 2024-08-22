運價混亂　美西線華中地區聯盟船已降到4800、華南收6000

▲大陸華中地區美西線線聯盟船運價已經出現4600-4800美元的低價。（圖／港務公司）

記者張佩芬／台北報導

超大型與大型攬貨公司高階指出，目前大陸市場運價明顯低於台灣市場，台灣市場美西線聯盟船實收運價每大箱(40呎櫃)約在5500-6000美元之間，大陸因為華中地區船多，本周已出現4600-4800美元的低價，華南地區有電商貨支撐，還有6000美元，歐洲線大陸市場已經掉到6500-7500美元，台灣市場還有8000-9000美元，運價相當混亂且走下修趨勢。

攬貨業分析，現在市場運價很機動，很即時，收貨狀況不好船公司立刻降低，原本長約價與現貨價1比4的配比方式，現在多數都是1比1的計算方式，因此實際收費都大幅下拉。

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有業者形容，隨著新造船陸續問世，現在市場運價是沒有最低，只有更低，運價一直往下調整，有些航班會推出特價，目前航班裝載率都僅在八到九成之間，不過和疫前相比，以前即使裝載率達到九成，運價都還是嚴重偏低，現在的運價都還有成本價近兩倍數，船公司透過艙位調控與持續的提出漲價方案來維持高運費水平。

加拿大鐵路工會的罷工計畫，鐵路公司先發制人，預先停止運作，在加拿大時間22日凌晨正式封鎖了工人，理由是要避免衝突。攬貨業者指出，台灣輸加拿大貨載不多，目前還沒看到運價受影響，不過如果停工或罷工時間拉長到四天以上，估計對運價就會產生影響。