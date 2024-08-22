限貸令惹民怨　央行4聲明強調「不影響自住、都更」

▲中央銀行。（圖／記者謝婷婷攝）

記者陳瑩欣／台北報導

央行總裁楊金龍找34家國銀「喝咖啡」後要求銀行對不動產授信提出「自主管理」的規定，並要求未來一年按季繳交減量計劃書，引發市場解讀為「限貸令」，不動產業界痛批有購屋需求民眾因此資金遭攔截導致交易中斷，央行今（22日）急發4點補充說明，除向外解釋政策緣由，也強調不會影響自住與都更需求。

以下是央行發文內容：

「有關本行籲請銀行自主管理不動產貸款總量之補充說明」新聞稿

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本行於昨(21)日發布新聞稿說明近期本行籲請各銀行自主管理不動產貸款總量，茲補充說明如次：

一、本行籲請銀行自主管理不動產貸款總量，旨在促請銀行合理配置信用資源，避免過多信用資源流向不動產市場，尤其是流向非自住之投資客或投機客；不會影響無自用住宅民眾購屋融資需求，以及業者推動都市更新、危老重建、社會住宅等配合政府政策相關用途，及企業購建自用廠辦等所需之資金。

二、本年6月以來，財政部督導公股銀行優化「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案」(簡稱新青安貸款)，積極查核投機客、人頭戶及貸後轉租等情形，以落實新青安貸款自住政策目的。本行籲請銀行在不影響無自用住宅民眾購屋貸款等前提下，自主管理不動產貸款總量，與財政部相關措施之政策目的一致。

三、考量各銀行均有不動產貸款監控管理機制，且資產規模、營運特性有所不同，因此，本行係以道德勸說方式，請銀行依據自身經營情況，研提未來一年自主管理之不動產貸款具體量化改善方案，俾以漸進方式強化銀行不動產貸款之風險管理。

四、本行籲請銀行自主管理不動產貸款，係從總量及信用資源合理配置著眼，並不涉及對個案之約束，銀行應從法令、契約及營業政策等因素，自行衡酌貸放措施，並避免引發媒體所指稱「加深民眾違約風險」等不必要之紛擾。