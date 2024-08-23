發災難財？因美東罷工可能有船公司報備10/1每大箱漲4千美元

▲已經有船公司針對美東罷工可能，報備10月1日美國線每大箱運價調漲4千美元。（圖／港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

美國東岸碼頭工人有可能在10月1日罷工，一家超大型攬貨公司負責人指出，昨(22)日已有亞洲籍船公司向美國聯邦海事委員會(FMC)報備10月1日美西與美東航線每大箱(40呎櫃)運價要調漲4千美元，估計其他船公司都會報備類似的高漲幅，以目前運價看，相當於美西線運價漲67%，美東線漲約50%。

這家攬貨公司負責人認為，美國國際碼頭工人協會(ILA)開出在新合約期間內「每年」每小時增加5美元的工資，這意味著碼頭工人的最高直線工資在六年內增加了76%，船公司很難接受這樣的條件，而且罷工有助運價上漲，因此估計資方不會輕易妥協，也不排斥來場罷工。

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至於美國政府是否會出面制止，他認為拜登政府很可能為討好勞工，會站在工會立場，讓工會去罷工，因此罷工的可能性頗高。

陽明海運前董事長謝志堅一直認為美東罷工的可能性是有的，因此稍早建議託運人能儘早出貨就儘早出貨，但是現在出貨已經來不及避開10月1日的可能罷工日了。

謝志堅分析，亞洲輸往美東的貨載可以改從美西進口，改以火車轉運，但是歐洲，地中海運與南亞等地的貨載卻很難繞到美西轉美東，火車也應付不了，市場將會大亂，絕非船公司所樂見，消費者聯盟一定會出來斡旋，拜登政府也必須出面積極解決，以安消費大眾的心，避免選票流失。11月5日總統大選就要投票，因此估計即使有罷工，也不會拖太久。

攬貨業者指出，貨櫃船公司自2020年新冠肺炎疫情以來，先是發了三年多的疫情財，去年年底爆發的紅海危機，眼看這筆災難財就要滿一年，如果10月1日美東真的罷工，又會有一段災難財，只是這段災難財估計不會太久，但船公司考慮災難財之後可能面臨的市場運價快速回落，有機會漲價還是會儘量漲的。