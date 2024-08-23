SCFI本周跌逾5％「美國線摔最多」　業者看運價下修空間仍大

▲海運貨櫃。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

海運市場供給過多，造成市場價格混亂，業者直言，SCFI上周稍微回漲其實是誤會一場，最新公布的SCFI指數再度下滑，本周下跌183.73點或5.6％至3097.63點，其中以美西跌逾9％最多，美東跌幅也有8％；業者透露，目前市場價格非常混亂，接下來幾周恐會持續下跌，美東碼頭工人罷工仍是觀察變數。

本周4大航線繼續向下修正，歐洲線每TEU（20呎櫃）運價下跌210美元或4.55％至4400美元；地中海線每TEU為4523美元，下跌122美元或2.63％；美西線每FEU（40呎櫃）為5955美元，下跌626美元或9.51％；美東線每FEU為8546美元，下跌751美元或8.08％。

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業者分析，船公司用上周想要漲價的價格去報備，但不太可能成功，因此本周運價就要跌2倍回來，歐美線每周約下跌200-300美元是正常現象，且目前歐洲基本運價都還有7400美元水準、美東也有7800美元水準、美西約4800美元，下修的空間都還很大，因此要止跌恐怕還要等上一段時間。

業者指出，若是美東真的罷工，勢必會推升運價走勢，但依照過去的經驗來看，美東並沒有真的罷工過，且目前美東的薪資已經比美西還要高，罷工的正當性不存在；不過，美東碼頭工人的訴求是禁止碼頭自動化，以及調漲薪資，這中間的歧見很大，難以達成和解，還是要先觀察9月初美東工會的會議結果。