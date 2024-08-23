萬海1.31萬箱「曦春輪」命名與公益捐贈　新船將加入美東航線

▲命名典禮上前排右六起命名人張芷榕與其夫婿萬海董事長陳柏廷暨貴賓大合照。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運於8月23日上午假南韓三星重工巨濟船廠舉行「WAN HAI A17 曦春輪」命名典禮暨公益捐贈活動，命名典禮由萬海董事長陳柏廷以及三星重工副董事長兼總經理崔成安共同主持，陳柏廷夫人張芷榕擔任新船命名人。新船預計本月底交船，加入亞洲－北美東岸航線。

萬海航運自2021年起，與南韓三星重工船廠簽訂13艘1.31萬箱(20呎櫃)級系列船舶，「WAN HAI A17 曦春輪」是系列船舶第10艘，預計8月下旬交付，投入萬海航運亞洲－北美東岸航線營運。

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該系列船舶全長335公尺，寬51公尺，最大吃水16公尺，採用新型主機並搭配多項環保節能設計，有效降低碳排放，提升燃油效率。此外，這系列船舶皆取得「智能船舶」(Smart Ship Notation)認證，可利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及設備運作情形，有助於第一時間了解船舶的狀態，確保安全可靠的海上運輸服務。

萬海航運與南韓三星重工簽訂的13艘1.31萬箱系列船舶，預計於2025年下半年全數交付完畢。隨著新船陸續交付，象徵著公司自有船隊進一步拓展與升級，不僅提升公司船舶運力，也強化市場競爭力，有助於公司在遠洋航線的經營與發展，提供客戶更加多元及優質的運送服務。

本次新船命名典禮結合公益捐贈一同進行，捐款予南韓巨濟市身障人士職訓機構－希望之港，協助其翻修必要老舊設施，期盼