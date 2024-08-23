ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

萬海1.31萬箱「曦春輪」命名與公益捐贈　新船將加入美東航線

▲命名典禮上前排右六起命名人張芷榕與其夫婿萬海董事長陳柏廷暨貴賓大合照。（圖／萬海提供）

▲命名典禮上前排右六起命名人張芷榕與其夫婿萬海董事長陳柏廷暨貴賓大合照。（圖／萬海提供）

記者張佩芬／台北報導

萬海航運於8月23日上午假南韓三星重工巨濟船廠舉行「WAN HAI A17 曦春輪」命名典禮暨公益捐贈活動，命名典禮由萬海董事長陳柏廷以及三星重工副董事長兼總經理崔成安共同主持，陳柏廷夫人張芷榕擔任新船命名人。新船預計本月底交船，加入亞洲－北美東岸航線。

萬海航運自2021年起，與南韓三星重工船廠簽訂13艘1.31萬箱(20呎櫃)級系列船舶，「WAN HAI A17 曦春輪」是系列船舶第10艘，預計8月下旬交付，投入萬海航運亞洲－北美東岸航線營運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

該系列船舶全長335公尺，寬51公尺，最大吃水16公尺，採用新型主機並搭配多項環保節能設計，有效降低碳排放，提升燃油效率。此外，這系列船舶皆取得「智能船舶」(Smart Ship Notation)認證，可利用各項監控系統及通訊設備蒐集船舶航行數據及設備運作情形，有助於第一時間了解船舶的狀態，確保安全可靠的海上運輸服務。

萬海航運與南韓三星重工簽訂的13艘1.31萬箱系列船舶，預計於2025年下半年全數交付完畢。隨著新船陸續交付，象徵著公司自有船隊進一步拓展與升級，不僅提升公司船舶運力，也強化市場競爭力，有助於公司在遠洋航線的經營與發展，提供客戶更加多元及優質的運送服務。

本次新船命名典禮結合公益捐贈一同進行，捐款予南韓巨濟市身障人士職訓機構－希望之港，協助其翻修必要老舊設施，期盼

關鍵字： 萬海曦春輪命名公益捐贈.美東航線

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／中信金搶親！　投資新光金19:30重訊

快訊／中信金搶親！　投資新光金19:30重訊

中信金（2891）搶親擬合併新光金（2888），市場傳今日董事會通過後要向金管會遞件申請，中信金預計今天晚上7點半於證交所召開重訊說明會，由總經理暨發言人高麗雪說明董事會決議案。

2024-08-23 18:18
Model C首戰拉力賽拿分組冠軍！劉揚偉：證明鴻海電動車安全可靠

Model C首戰拉力賽拿分組冠軍！劉揚偉：證明鴻海電動車安全可靠

「亞洲車神」賽車好手陳和皇日前率領團隊征戰8月泰國越野賽事，以納智捷Luxgen n7奪下分組冠軍，不僅是首款電動車參加賽事，更創下紀錄里程碑。對於納智捷n7車款、也就是鴻海Model C能有如此表現，鴻海董事長劉揚偉23日受訪時表示，這是一個新創舉，並證明了Model C的安全性、可靠度有一定的水準。

2024-08-23 18:22
SCFI本周跌逾5％「美國線摔最多」　業者看運價下修空間仍大

SCFI本周跌逾5％「美國線摔最多」　業者看運價下修空間仍大

海運市場供給過多，造成市場價格混亂，業者直言，SCFI上周稍微回漲其實是誤會一場，最新公布的SCFI指數再度下滑，本周下跌183.73點或5.6％至3097.63點，其中以美西跌逾9％最多，美東跌幅也有8％；業者透露，目前市場價格非常混亂，接下來幾周恐會持續下跌，美東碼頭工人罷工仍是觀察變數。

2024-08-23 15:34
親撕謠言！鴻海劉揚偉：印度iPhone良率若僅50%「我早就撤了」

親撕謠言！鴻海劉揚偉：印度iPhone良率若僅50%「我早就撤了」

鴻海（2317）23日舉行中元普渡。對於市場傳出印度廠製造良率低於中國廠，是否將重返河南鄭州，鴻海董事長劉揚偉受訪時表示，事實上印度製造的iPhone和中國製造的沒有什麼差別，外面說法都不是真的，「如果良率僅50%，富士康早就撤了，就算富士康不撤，客戶也會叫我們撤。」

2024-08-23 15:26
獨家／新新併換股比「0.6022」怎麼來？　委任財顧給答案

獨家／新新併換股比「0.6022」怎麼來？　委任財顧給答案

新新併轟動金融圈，由於台新金（2887）、新光金（2888）兩公司董事會昨（22日）通過換股比例為1股新光金換「0.6022股」台新金，市場熱議換股比例如何生成，今（23日）新光金公告委任財顧推算換股評價落在「0.54～0.73」之間，同時揭露換股比例計算過程。

2024-08-23 12:30
中信金布局月餘今亮底牌！收購新光金每股逾14元　傳掌握近半股權

中信金布局月餘今亮底牌！收購新光金每股逾14元　傳掌握近半股權

金融購併史上將首見「合意」和「敵意」併行案件！繼台新金（2887）和新光金（2888）昨日揭曉合併換股比例，中信金（2891）預計今（23）日召開董事會，決議公開收購相關細節，傳第一階段會收購新光金股權到3成、價格每股14~15元，而依規定金管會須在送件後15個工作日內審查並決定准駁，推估時間點落在9月13日前。

2024-08-23 11:02
日本央行總裁放鷹　曝經濟、通膨符合展望「將繼續升息」

日本央行總裁放鷹　曝經濟、通膨符合展望「將繼續升息」

日本央行總裁植田和男今（23）日出席國會聽證會，他在質詢中談到升息相關議題時表示，7月升息是因為經濟情勢及通膨都符合央行展望，若是經濟成長及通膨都符合預測，貨幣寬鬆政策立場就不會改變。

2024-08-23 10:28
新新併三角戀！台新金強漲3%　新光金10分鐘摔6%「爆30萬張大量」

新新併三角戀！台新金強漲3%　新光金10分鐘摔6%「爆30萬張大量」

台新金（2887）與新光金（2888）停牌一天宣布「新新併」將換股方式完成合併，以1股新光金普通股換0.6022股台新金股票，並於8月23日恢復交易。觀察23日早盤，台新金以19.4元開高，上漲3.2%；新光金則下探11.65元，重跌6.4%，10分鐘內爆30萬張大量，居台股成交量排行第一，成為盤面上的焦點。

2024-08-23 09:16
「新新併」2變數！新光金獨董直言：換股比例過低　中信金拚攔胡

「新新併」2變數！新光金獨董直言：換股比例過低　中信金拚攔胡

新光金（2888）、台新金（2887）22日宣布合併，以1股新光金普通股換0.6022股台新金股票，引起眾多新光金股民討論。新光金深夜發布重訊透露，獨立董事許永明直言換股比例過低；而日前中信金（2891）在未來45天內也成新新併成功與否的關鍵。

2024-08-23 06:16
美銀公布全球基金最愛8檔個股　台積電持有比例達94%奪冠

美銀公布全球基金最愛8檔個股　台積電持有比例達94%奪冠

根據外媒Investing報導，美國銀行（BoAf）對管理資金逾30兆美元的全球7746檔基金進行調查發現，全球持有最廣泛的個股中，台積電是冠軍，高達94%的基金都持股台積電。

2024-08-23 11:03

讀者迴響

熱門新聞

台新金併新光金　新名為「台新新光金控」

證交所公布15檔注意股　股后大立光、妖股錸德都入列

中信金布局月餘今亮底牌！　收購新光金每股逾14元

快訊／中信金搶親！　投資新光金19:30重訊

中信金搶親新光金　今決定收購價

新光金15席董事激辯「新新併換股」　3反對、1棄權理由全曝光

新新併換股比例藏玄機　金融業：中信金搶親有空間

新光金獨董直言：換股比例過低　中信金拚攔胡

台灣「無人機重鎮」不是台積電！　美國採購團9月來台

台新金強漲3%　新光金10分鐘摔6%「爆30萬張大量」

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

【懶成一攤貓餅】胖橘趴車底下納涼嚇壞飼主XD

【你4誰？】工作3個月沒回家我家的貓咪竟然不認得我了QQ

黑嘉嘉「母胎單身30年」：接受未婚生子　忙工作零桃花「砸千萬開圍棋教室」　

汪小菲妻參戰批張穎穎「知三當三」 　她反酸：偽豪門的生活不易

貓媽叼喵寶寶進房「塞給小主人」 熱心牽線：你們一起玩❤萌翻網

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366