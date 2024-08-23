中信金殺出搶親！　不敗教主：如果新新併「我全部出清」

記者柯沛辰／綜合報導

台新金與新光金22日董事會雙雙通過合併案，台新金控為存續公司，將更名「台新新光控股公司」，不料半路殺出中信金「搶親」擬合併新光金。對此，「不敗教主」陳重銘表示，應該有能者居之，如果最後新新併，「我全部都出清」。

台新金董事長吳東亮、新光金控董事長魏寶生22日一同現身宣布「新新併」，合併後有望成為台灣第4大上市民營金控，預計10月9日股東臨時會上提請通過合併案。談到中信金半路殺出，吳東亮坦言措手不及，但也說「結婚呢，你嫁給一個聘金最高的人，也不一定幸福」、「最好大家能夠和平共存」。

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▲新新金合併，台新金董事長吳東亮與新光金董事長魏寶生簽定合併契約。（圖／記者黃克翔攝）

中信金23日晚間在證交所召開重訊說明會，將申請公開收購新光金控股份，新光金控每股合理價格收購價為每股新台幣14.55元。發言人高麗雪說明，相關價格除經專業機構評估，亦考量未來合併後的綜效，將成為台灣第一大金控、第一大銀行，以及第三大壽險公司。

對此，「不敗教主」陳重銘在臉書表示，新新併通過後，還是吳家人的天下，若是被中信買走，吳家只能聽辜家的，「我是覺得，有能者居之。」

陳重銘進一步指出，新光吳家過去的績效「實在不怎麼樣」，「新新併，究竟是有利於吳家人，還是有利於眾多股東？大家都心裡有數，如果新新併，我全部都出清。」