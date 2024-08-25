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4菜+大隻烤雞腿「只要99元」！全家超狂便當網推爆：屌打便當店

▲▼ 。（圖／翻攝自FB全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區）

▲網友大讚便宜。（圖／翻攝自FB全家便利商店 / 7-11 超商新品好物分享區）

記者施怡妏／綜合報導

近年來物價攀升，想吃飽飯要付出的錢愈來愈多，吃外食想省錢可能有點難，一名網友分享好康，逛超商時發現一款飯菜便當，價格只要50元，有4樣配菜，而且主餐還可以自由搭配，她選了一隻烤雞腿，總共只要99元，大讚CP值很高。貼文曝光，有網友感嘆，以前便當店比超商便宜，現在已經反過來了。

有網友在臉書「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文，在全家看到一款「SO HOT炎選便當」 的菜飯便當，有4樣配菜，分別是綠色青菜、高麗菜、蛋以及冬粉，售價50元，任選一款主餐搭配還享有折扣，她選了超大隻的「香烤骨腿」，加起來只要99元，超便宜的價格讓她驚呼「大膽預測超商的下一步會往自助餐邁進！」

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貼文曝光，不少網友大讚超划算，「那隻雞腿看起來好好吃」、以前覺得超商貴得要死，現在只能選超商的吃」、「比外面便當店便宜很多！」「這個賣法可以」、「屌打自助餐店」。

▲▼全聯延續加碼推出「美味堂福利餐盒」正式接棒，同樣只要60元銅板價。（圖／業者提供）

▲全聯延續加碼推出「美味堂福利餐盒」。（圖／業者提供）

也有網友推薦農業部與7-11、全家推出的「幸福餐盒」，每日現做、新鮮低溫冷藏配送到店，有3道菜和1份主食，「學區附近有這種60元的營養餐盒，有魚排、有雞胸肉可以選」。不過許多網友表示，真的很想吃便宜美味的60元便當，卻常常「搶不到」，且只賣到今年年底。

此外，全聯先前與農業部合作「60元幸福餐盒」大受好評，自去年3月至今年7月，銷售超過500萬份，經常一上架就秒殺，如今合作告一段落，全聯延續加碼推出「美味堂福利餐盒」正式接棒，同樣只要60元銅板價，除了「黃金無骨厚厚雞排」、「十三香雞胸」持續販售，還新增2款海鮮口味「虱目魚排」、「風味花枝排」。

關鍵字： 飯菜便當超商CP值高自助餐便利店

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