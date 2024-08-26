AI重頭戲是輝達財報！專家：台股本周走勢將呈現「震盪格局」

▲股市走勢要注意「AI指標股」輝達（NVIDIA）的財報表現，以及美國就業市場變化。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

市場上周等待美國聯準會（Fed）9月降息態度，這周則是觀望AI重頭戲。保德信26日指出，儘管外資上周對亞股維持「買多賣少」，但金額較為下降，且對於內需市場為主的東協股市較為偏好；此外，股市走勢要注意「AI指標股」輝達（NVIDIA）的財報表現，以及美國就業市場變化、中東局勢也有可能左右投資情緒。

PGIM Jennison美國成長基金產品經理彭子芸表示，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）於全球央行年會上明確表示降息周期來臨，通膨已大幅下降，且就業市場已從先前的過熱狀態大幅降溫，不至於成為通膨再次上升的壓力來源，此為鮑爾迄今發出最強烈降息訊號。

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至於勞動市場方面，鮑爾認為，失業率上升是因為更多人進入勞動市場和招聘速度放緩，而不是裁員擴大或勞動市場普遍惡化，也讓市場對經濟衰退的擔憂有所減緩，預估後續聯準會在通膨及就業的雙重使命上，將會更偏向就業以避免經濟走向衰退。

美股本周重頭戲將是輝達財報登場，彭子芸指出，根據LSEG/IBES統計和預估，美國標普500（S&P500）成分公司第二季企業獲利將達12.7%，全年維持雙位數成長，而輝達在過去三季均繳出亮眼成績單，並且持續繳出超越投資人期待值得好成績。

由於科技七巨頭（The Magnificent 7）本季財報表現好壞參半，因此輝達財報對於本周股市至關重要，若能順利繳出亮眼數據，將可成為科技股下一個關鍵催化劑。

對於台股走勢，PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜指出，台股季線反壓壓力仍大，且目前量能尚未放量跟上，預料本周台股將聚焦AI指標股輝達的財報表現，走勢將呈現「震盪格局」，不過只要輝達財報繳出亮眼成績，且籌碼面沉澱後，量能恢復至5,000億以上，台股多方上攻動能將更加穩定。

另外，廖炳焜說明，台灣半導體盛會「SEMICON Taiwan國際半導體展」將於9月4日登場，此次展期將聚焦2.5D/3D IC封裝、CoWoS先進封裝技術，以及FOPLP面板級扇出型封裝等技術，參展廠商提供完整的供應鏈陣容，對於AI相關題材面有正向挹注作用。

值得注意的是，廖炳焜表示，由於9月聯準會降息幾乎已成定局，從最新芝商所FedWatch觀察，目前9月降息1碼機率較高，預料至年底前可能有降息3至4碼的空間。接下來市場將優先檢視美國就業市場變化，而9月6日登場的美國8月就業數據將成為左右股市投資情緒的重點，另中東局勢再度緊張，也須稍作留意。