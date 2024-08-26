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MEET TAIWAN成功行銷台灣會展產業　獲Stevie Awards金獎

▲經濟部國際貿易署推出名為PaQ（以台語發音打開命名）的「MEET TAIWAN Open Arms」吉祥物，象徵台灣張開雙臂歡迎國際商務客。（圖／貿協提供）

▲經濟部國際貿易署推出名為PaQ（以台語發音打開命名）的「MEET TAIWAN Open Arms」吉祥物，象徵台灣張開雙臂歡迎國際商務客。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

由經濟部國際貿易署主辦的會展計畫(MEET TAIWAN)，去年推出「MEET TAIWAN Open Arms」年度整合行銷活動，在第21屆「史迪威獎(Stevie® Awards)」評選中脫穎而出，獲得2024「年度最佳目的地公關傳播活動」金獎（GOLD STEVIE® WINNER）殊榮。

「MEET TAIWAN Open Arms」訴求向國際會展業打開雙臂之意，去年首度發表原創主題曲及MV，並搭配吉祥物「PaQ」(音同台語「打開」)，向全球會展合作夥伴表達台灣的友好熱情。期間邀請國內外超過300位會展業重要人物來臺、媒合國內外業者洽商交流，舉辦亞洲會展論壇，並且在社群媒體創造民眾參與創意影音接力一同歡迎國際商客，更在日本東京舉辦的台灣形象展搭建出以Open Arms為造型的球型劇場，展現台灣會展創意以及充沛能量。

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被譽為商業界奧斯卡獎的「史迪威獎」，每年平均有70多個國家和地區超過12,000個案例參加評選。史迪威獎在「公關」類別下共設有45個獎項，「MEET TAIWAN Open Arms」獲得其中的最佳目的地公關傳播活動（Communications or PR Campaign of the Year - Country, Region or City）金獎榮耀。今年「史迪威獎」頒獎典禮將於10月11日於土耳其伊斯坦堡辦理。

史迪威獎評審委員表示，「Open Arms」傳達溫暖真誠歡迎之意，口號朗朗上口容易記憶傳誦，並進一步創造親民可愛的吉祥物PaQ，將Open Arms實體化廣受歡迎，跳脫過往會展商務目的地行銷常見模式，熱情且富人情味方式傳達溝通訴求，特色鮮明打動人心，促成2023年臺灣會展活動舉辦場次迅速回升，可見「MEET TAIWAN Open Arms」是相當成功的目的地行銷案例。

貿易署近年屢次獲得各項國際大獎，包含連續3年(2021~2023)獲知名會展獎項Stella Awards「亞洲最佳會展局」肯定。貿易署透過MEET TAIWAN持續策略性推廣台灣會展目的地的國際形象，曾經在2015年以「Asia Super Team」獲得史迪威金獎，2019年以「High Five Taiwan」獲得史迪威銅獎。這次是睽違5年後，再次以打動人心的「MEET TAIWAN Open Arms」活動得到金獎佳績。(史迪威獎獲獎名單公告詳見：https://stevieawards.com/iba/pr-awards-category-winners)

台灣會展業近年蓬勃發展，國際貿易署與外貿協會積極合力協助推廣台灣會產業，想成為會展界尖兵，千萬不要錯過今年外貿協會的人才召募，貿協將提供您一個飛向世界發展長才的機會，這更是轉換跑道、突破自我的最佳時機，夢想專機將於今年10月30日啟航，現在填寫線上表單(https://shorturl.at/LS6VL)可優先領取報名簡章！

關鍵字： MEET TAIWAN台灣會展產業Stevie Awards金獎

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