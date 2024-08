MEET TAIWAN成功行銷台灣會展產業　獲Stevie Awards金獎

▲經濟部國際貿易署推出名為PaQ(以台語發音打開命名)的「MEET TAIWAN Open Arms」吉祥物,象徵台灣張開雙臂歡迎國際商務客。(圖/貿協提供)

由經濟部國際貿易署主辦的會展計畫(MEET TAIWAN),去年推出「MEET TAIWAN Open Arms」年度整合行銷活動,在第21屆「史迪威獎(Stevie® Awards)」評選中脫穎而出,獲得2024「年度最佳目的地公關傳播活動」金獎(GOLD STEVIE® WINNER)殊榮。

「MEET TAIWAN Open Arms」訴求向國際會展業打開雙臂之意,去年首度發表原創主題曲及MV,並搭配吉祥物「PaQ」(音同台語「打開」),向全球會展合作夥伴表達台灣的友好熱情。期間邀請國內外超過300位會展業重要人物來臺、媒合國內外業者洽商交流,舉辦亞洲會展論壇,並且在社群媒體創造民眾參與創意影音接力一同歡迎國際商客,更在日本東京舉辦的台灣形象展搭建出以Open Arms為造型的球型劇場,展現台灣會展創意以及充沛能量。

被譽為商業界奧斯卡獎的「史迪威獎」,每年平均有70多個國家和地區超過12,000個案例參加評選。史迪威獎在「公關」類別下共設有45個獎項,「MEET TAIWAN Open Arms」獲得其中的最佳目的地公關傳播活動(Communications or PR Campaign of the Year - Country, Region or City)金獎榮耀。今年「史迪威獎」頒獎典禮將於10月11日於土耳其伊斯坦堡辦理。

史迪威獎評審委員表示,「Open Arms」傳達溫暖真誠歡迎之意,口號朗朗上口容易記憶傳誦,並進一步創造親民可愛的吉祥物PaQ,將Open Arms實體化廣受歡迎,跳脫過往會展商務目的地行銷常見模式,熱情且富人情味方式傳達溝通訴求,特色鮮明打動人心,促成2023年臺灣會展活動舉辦場次迅速回升,可見「MEET TAIWAN Open Arms」是相當成功的目的地行銷案例。

貿易署近年屢次獲得各項國際大獎,包含連續3年(2021~2023)獲知名會展獎項Stella Awards「亞洲最佳會展局」肯定。貿易署透過MEET TAIWAN持續策略性推廣台灣會展目的地的國際形象,曾經在2015年以「Asia Super Team」獲得史迪威金獎,2019年以「High Five Taiwan」獲得史迪威銅獎。這次是睽違5年後,再次以打動人心的「MEET TAIWAN Open Arms」活動得到金獎佳績。(史迪威獎獲獎名單公告詳見:https://stevieawards.com/iba/pr-awards-category-winners)

