逾3萬名外籍人士在台找工作　民生消費業職缺最多

▲超過3萬名外籍人士來台灣面試。（圖／取自免費圖庫Pexels）



記者廖婕妤／台北報導

104人力銀行今（6）日舉行媒體春酒並說明新春展望，企業面臨缺工，少子化、高齡化讓台灣勞動市場面臨挑戰，104人力銀行觀察，外籍人才已成企業缺工的解方之一，2024年全站有40％企業招募外籍人才，每月平均有25萬個工作機會、年增9％；且2024全年有超過3萬名外籍人士在台找工作、年增4％，又以馬來西亞占比22％最大宗、30歲以下占6成居冠，依產業來看，民生消費業為外籍人才開出的工作機會最多。

104人力銀行總經理陳嵩榮表示，來台找工作的外籍人士以馬來西亞占22%最多、越南14%第二、印尼13%第三，地理位置優勢加上台灣能提供比東南亞更優渥的薪資福利，是吸引當地人才的主因；依年齡，25-29歲占31%最多，20-24歲占26%第二，30歲以下合計占近6成，年輕工作者更願意在海外工作，探索職涯可能性。

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▲逾3萬名外籍人士在台找工作。（圖／104人力銀行提供）



政府鬆綁企業聘用外籍人士政策，針對企業資本額500萬或營業額1000萬以上、符合外國專業人士工作類別、月薪47,971元以上（僑外生可採評點制、滿70點）等前提，取消評點制申請名額上限、開放僑外生從事旅宿行業、發行全球菁英卡搶人才，協助企業緩解缺工壓力。

陳嵩榮指出，104企業客戶約5.9萬家，約4成、2.6萬家企業歡迎外籍人才，約3成、1.8萬家企業曾聘用外籍人才，每月平均有25萬個工作機會歡迎外籍人才、年增9%。依產業，外籍人才工作機會最多的5大產業為「住宿餐飲服務業」7.5萬個、年增4%，「批發零售傳直銷業」3.9萬個、年增10%，「電子資訊軟體半導體」2.6萬個、年增14%，「一般製造業」2.4萬個、年增12%，「一般服務業」1.8萬個、年增4%。

▲外籍求職者30歲以下占6成。（圖／104人力銀行提供）



不過，陳嵩榮也提到，即使企業缺工，邀約面試仍是偏愛本國人，2024年外籍人才應徵後獲得的邀約率是整體人才的50％，若本國籍人才獲得2次面試邀約、外籍人才僅獲得1次，主要是企業擔心外籍人士語言不通，以及聘僱外籍人才政策雖鬆綁，還是要符合3大限制。

▲企業還是偏愛本國勞工。（圖／104人力銀行提供）