美「金穹計畫」 激勵2檔航太主題ETF漲勢

▲台股示意圖。（圖／資料照）

記者巫彩蓮／台北報導

台股今（6）日持續震盪，航太主題型ETF受消息面帶動，第一金太空衛星(00910)、元大航太防衛科技(00965)盤中最大漲幅分別有逾4%及3%的表現，法人指出，近期無論是歐洲還是亞太國防概念股，都呈現大漲態勢，德國5日晚間表示，將修改憲法讓國防預算不受財政支出限制，以達到推動歐洲加強防禦的需求；美國國防股因川普國會演說、重申優先建造戰略防禦 「金穹計畫」（Golden Dome）激勵美國國防股走揚。

在區域安全需求持續升溫，以及川普持續積極重塑所謂美國優先，法人分析，各國增加採購預算以對沖貿易戰風險，加上大型科技股深受政策不確定性打擊，持續推動資金流入最顯著受惠的國防概念股，00965累積今年以來漲幅已超過15%。

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00910主要追蹤投資Solactive太空衛星指數， 3月5日起Solactive成份股調節及定期均權配置調整，最新成份股調整狀況，本次新增及刪減各7檔成份股，標的涵蓋美國、義大利等地太空衛星領域發展潛力標的，第一金投信指出，Solactive太空衛星指數成份股為太空衛星關鍵企業，透過自然語言處理等，找出高度投入太空及衛星產業之企業，同時也能掌最新太空發展變動趨勢話題等，網羅30檔太空概念績優受惠股。

專家表示，從中長期來看，國防產業的買家為政府，訂單十分穩定，且庫存會持續消耗，同時具有源源不斷的升級需求，因此與純粹科技股會有不同的報酬風險表現，不易受到景氣波動影響，因此在全球股市走勢較為震盪下，依然能逆勢創新高，建議投資人可適時加入資產配置。

