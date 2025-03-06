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宏碁施振榮喊「台積電不會變美積電」　讚投資是台灣國力延伸

▲宏碁集團創辦人、榮譽董事長施振榮資料照。（圖／記者許敏溶攝）

▲宏碁集團創辦人、榮譽董事長施振榮資料照。（圖／記者許敏溶攝）

記者陳瑩欣／台北報導

宏碁集團創辦人施振榮今（6）日表示，台積電擴大赴美投資，不但象徵台商國際化，更是台灣國力的延伸，半導體在台發展還是得面臨資源受限問題，不論到日本或德國設廠，都是為了掌握當地市場，台積電不會變成美積電，利他才能創造雙贏。

台北永續發展扶輪社今日主辦「公益服務與社會影響力論壇」，施振榮與安侯永續發展董事總經理黃正忠受邀演講，兩人分別針對「企業暨社會永續發展」與「公益服務與社會影響力」議題發表觀點，並由公益贊助單位安寧照顧基金會執行長張嘉芳，以及公益服務執行單位聯合醫院總院長王智弘進行案例分享。

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施振榮分享，企業在商業成功下，實現企業與社會的永續發展。闡述永續是大小組織領導人之責任，社會價值由所有利益相關者共同創造等時代對領導者的 期待。並以自己沒從社會退休的思維，呼籲所有人善盡個人社會責任。

至於外界爭論的台積電赴美設立研發中心一事，施振榮表示，台積電最先進半導體技術都在台灣發展，台積電內部有一個夜鷹計畫，二十四小時都在研發，所以不用怕，技術是不落地的。到美國投資的好處是市場在那邊，那裡有土地、水電、研發人才，反過來說，我們可以一起創造更多財富的機會，最新進的製造也是在台灣，台積電要再擴編不太容易。大家放心，台積電還是台積電，不會變成美積電，利他才會雙贏。

黃正忠則剖析在永續觀念下，透過精進的公益服務作法擴大社會影響力。國際扶輪的社會扶助，必須創造有力道且持續的正面影響力。及為我們被限制的未來，找出具有力挽狂瀾的解方。

在公益服務案例推動與實踐方面，王智弘詳細說明病人自主權利法在台北市立聯合醫院的具體推動情形，並期待國際扶輪一起推動預立醫療照護諮商。張嘉芳則是從安寧緩和醫療的推行狀況，說明病人自主權利法的執行，並闡述相關差異與如何面對生命有限。

最後在專家對話部份，則是由不同面向永續發展社社友專家，對案例作深度對話。林呈欣博士探討在病人家屬反對「預立醫療決定」時，病人本人如何保護自身的權利。林坤正博士提出如何讓預立醫療成為有社會影響力的公益計劃。柯勇全博士從推動「預立醫療照護」的障礙，討論扶輪社可以協助的部分與關鍵。周志杰博士探討在預立醫療推動過程，各利害關係人所面對的問題，及如何兼顧到人權的考量。

這次扶輪120周年「公益服務與社會影響力論壇」，共獲得北部地區3481、3482、3490、3521、3522、3523等6個地區，共20個扶輪社共同支持，集結企業領袖、公益組織代表與永續發展專家，共同探討公益服務的價值與社會影響力，透過經驗分享與交流，促進社會各界攜手打造更具社會影響力的公益行動。
 

關鍵字： 宏碁台積電施振榮美國投資美積電

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