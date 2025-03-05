超商買飲料「發票中1000萬」　5張發票今沒領就充公！

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者林育綾攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「2024年9-10月期」統一發票千萬大獎，今（5）日是最後的領獎期限，其中有5位幸運兒未領獎，所在縣市包括台北、新北、高雄及花蓮，若錯過未領，就要全部充公了。

．台北市萬華區梧州街29號｜萊爾富｜食品等100元（雲端發票）

．新北市板橋區雙十路3段54號｜全家｜飲品等173元（電子發票證明聯）

．新北市鶯歌區鶯桃路172號｜美廉社｜飲品54元（電子發票證明聯）

．高雄市鳳山區文龍東路700號｜師傅｜食品等105元（電子發票證明聯）

．花蓮縣花蓮市和平路581號｜遠東百貨-愛買｜物品等479元（電子發票證明聯）

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財政部指出，2024年9-10月期統一發票從當年度12月6日就開放領獎，該期共開出21張千萬特別獎，獎號為「28630525」；200萬元特獎號碼則為「90028580」，共開出14張，而領獎期限皆到2025年3月5日為止。

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▼示意圖，與本文無關。（圖／ETtoday資料照）