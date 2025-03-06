統一企業去年每股賺3.64元　擬配息3元

▲統一集團董事長羅智先。（圖／記者廖婕妤攝）



記者廖婕妤／台北報導

統一（1216）公告2024年財報，全年合併營收為6576.37億元，年增13.2％，稅後淨利為206.73億元，年增12.7％，EPS為3.64元；董事會決議擬配息3元，配發率82.4％，以今日收盤價83元計，殖利率約3.6％，並將於5／29召開股東會。

統一表示，統一本業、統一中控、統一超商及統一實業等獲利穩健，其中，統一中控本期淨利創歷史新高，達人民幣18.49億元，年增10.9％，若還原去年處分合肥統一部分土地及建物一次性收益，稅後淨利同比增加人民幣4.46億元，年增31.8%，主要是食品及飲品業績同步增長，加上原物料價格回穩及產能利用率提高，帶動整體營運效益提升。

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統一指出，統一超商本期淨利為115.39億元，年增8.7％，僅次於2017年處份上海星巴克時獲利，主要是為台灣7-ELEVEN及菲律賓7-ELEVEN、統一生活（康是美）等營運獲利增長。

另統一實業本期淨利為15.33億元，年增125％，主要是鐵產品銷售回升及飲料包裝業務持續成長，致本期淨利成長；台灣神隆本期淨利3.39億元，年增18.2％，主要是為營收毛利均增長，致本期淨利成長。