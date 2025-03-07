世界健身去年每股賺3.19元　今年進軍日韓、東南亞市場

▲World Gym世界健身董事長柯約翰。（圖／記者廖婕妤攝）
記者廖婕妤／台北報導
世界健身-KY（2762）公布2024年財報，全年合併營收為98.16億元，創歷史新高，稅後淨利為3.5億元，EPS為3.19元；董事會通過Q4每股配發新台幣3.58元的現金股利，全年總計配發每股新台幣5.93元；此外，海外特許加盟網絡快速成長，加上積極布局亞洲市場，公司決定提議更名為「世界健身股份有限公司」（World Gym Corporation），突顯品牌全球經營權，並將啟動更名程序。
世界健身表示，董事會授權董事長柯約翰在泰國、日本、韓國及菲律賓啟動公司自營健身中心，目標今年底前實現首家開幕，進軍高成長市場；海外特許加盟經營版圖，去年新增28個據點，全球總數達271家健身房，並計畫今年再增42家，目前也正在與墨西哥、巴西、德國進行總特許經營談判，鞏固全球健身產業領導地位。
董事長柯約翰指出，去年交出出色成績單，從加速擴張海外特許加盟網絡，到進軍亞洲新市場，公司正在為爆炸性成長，奠定穩固基礎；此次提議更名為「世界健身股份有限公司」（World Gym Corporation），不僅是名稱改變，更是全面攻略全球健身市場的宣言。
柯約翰也說，世界健身在7個月內於台灣開設16家新俱樂部，自然壓縮短期盈餘，但若排除這一因素，現有業務在2024年的利潤較2023年激增36％，這些新據點不僅是投資，更是2025年和未來獲利成長的驅動引擎，接下來也將進軍拓展亞洲國家，開設更多自營健身中心。
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