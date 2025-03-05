爸嫌利率低解定存　她收「100萬入帳通知」嚇到噴飯！網推投資1招

▲爸爸解定存，匯款100萬給原PO。（示意圖／記者劉維榛攝）



記者施怡妏／綜合報導

不少父母會從孩子還小時幫他存錢，有人選擇投資保單，也有人選擇定存，一名女網友表示，中午突然收到入帳通知，金額居然是100萬元，吃飯吃到一半差點噴飯，原來是爸爸解了定存，而且這筆錢本來就是給要給她的，突然收到一桶金讓她很興奮，也求助網友該如何投資，貼文掀起討論。

女網友在Dcard發文，「霸氣老爸解定存轉我100萬」，中午吃飯吃到一半，突然收到一筆入帳通知，點開來看，居然是100萬元，驚訝到差點噴飯，原來是爸爸解了定存，直接轉給她100萬元，「爸爸說銀行的定存利率真的太低，主要也是這筆錢本來就是要給我的，就提早給我了」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這筆意外之財讓她又驚又喜，但也讓她陷入了投資的煩惱，目前月薪約5萬元，每月固定花1.5萬元買006208，突然多了這筆錢，不知道該如何分配。她想了3個方案，直接all in 006208，或是分成4批買入00662，最後一種是006208和00662都買，投入比例3:7。

貼文曝光，網友羨煞，「我跟我媽要1000塊都很難，我媽也沒有100萬可以轉給我」、「果然是別人家的爸爸，完全跟我無緣」、「看完這篇，唯一感想就是別生小孩，輸在起跑點真的沒救」、「我也會噴飯，我只能靠自己存到第一桶金」、「我家沒錢給我就算了，一年還跟我要了20萬孝親費，我薪水也才32K而已」。

其他網友給出投資的建議，「建議不要都集中在台股，買美股市值型VTI、IVV、VOO、QQQ，或全球市值型VT，分散資產配置可能會好一些」、「全丟00662，既然本身就有在買006208就繼續維持，閒錢100萬買00662 all in進去直接不管」、「不建議全部all in同個籃子裡，40萬丟006208，60萬丟VTI或VT」、「推3把，大部分用於增加美股，少部分用於補充台股，最近台美股都殺很兇，算是不錯的進場點」。

►0050上市21年爆紅！達人酸「之前幹嘛去了？」 揭市值型ETF關鍵

►6銀行美元優利定存大車拼 最高年息衝上10％