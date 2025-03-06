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裕民去年EPS5.54元、股利3.2元　股利配發率較低因9艘船建造中

▲裕民航運董事長徐旭東建議政府多花錢做建設。（圖／記者張佩芬攝）　

▲裕民航運董事長徐旭東都會向董事會爭取多發股利。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

裕民航運(2606)今(6)晚公布去年合併營收為163.43億元，年增13.7%，毛利率為31.9%，歸屬於母公司之稅後純益46.81億元，年增70.9%，全年每股盈餘5.54元，擬配發現金股利3.2元，配發率57.76%，以今日股價72.3元計，殖利率4.43%。公司高階指出，今日董事會開到晚上8點左右，是因為股利部分花較多時間討論，配發率較低是因目前訂造中船舶多達9艘所致。

裕民董事長徐旭東在股東會上曾透露，他都會爭取股利多發一點，因為也關係到他個人的收入。裕民高階坦承今晚股利問題是花較多時間討論，公司管理階層提了好幾個方案，最後是採折衷方案。今日董事會通過子公司裕民風能與合資方成立合資公司，建造海洋風電運維母船。

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公司指出，今年乾散貨原物料需求增速放緩，供應鏈改變帶來新的運輸需求、歷史低檔的新船訂單佔比，以及環保法規推動的拆船趨勢，均可能有利於散裝運價成長，下半年市場會有較明顯好轉，俄烏如果達成停火協議，貨量也會逐漸增長，但對業績的明顯挹注估計還是要等1、2年後。

公司說明，2024年第4季全球鐵礦石裝載量較第3季減少了2.5%，主要受巴西礦商VALE調整產品銷售策略影響，導致其南部系統鐵礦石產量減少了770萬噸。此外，在精煉鐵礦石過程中發生了質量損失，減少了鐵礦石銷售量。儘管如此，Vale全年鐵礦石產量仍創下2018年以來的新高，來到3.28億噸，超過了原先設定的產量目標3.1至3.2億噸。

2024年第4季全球煤炭裝載量較第3季成長了10.2%，主要受惠於良好氣候與較高生產配額，印尼的裝載量成長11.3%。2024年第4季全球穀物裝載量較去年同期增加了5%，其中阿根廷和美國的裝載量分別增長了113%和29%。

雖然中國經濟方面表現疲軟，但2024年中國海運乾散貨進口量較2023年增加了7%，為了保障糧食和能源安全，中國維持了強勁的進口需求，其中鐵礦砂進口量較去年同期增加5%、煤炭較去年同期增加14%，穀物較去年同期增加3%、鋁礬土進口量較去年同期增加12%。

根據Clarksons研究機構預估，2024年乾散貨貿易延噸海浬成長率5.0%，遠超過過去10年（2013-2023）平均2.8%。主要乾散貨貿易（延噸海浬）：鐵礦砂、煤炭和穀物分別成長5.7%、6.2%和3.6%，次要乾散貨年成長率為4.9%。

Clarksons報告估計2024年散裝船舶總運力成長3.0%。目前新船訂單占現有船比率為歷史低檔，僅10.6%，加上2025年可接新船訂單的主流船廠數量較去年減少32%，新船從下訂到交船時間平均需要等待3.66年，船舶運力低位數增長將有助於推升未來散裝船舶運價。

另外，CII營運碳強度指標上路後，不符合環保法規的船舶若不增加資本支出，唯一可行的降低油耗與碳排放方式即為減速航行。2024年12 月，散裝船平均航行速度降至10.7節，創2012 年以來新低，較2008年平均水平減少20%。航速下降將進一步壓縮市場有效運力，有助於支撐船舶運價。

展望2025年，儘管乾散貨原物料需求增速放緩，供應鏈改變帶來新的運輸需求、歷史低檔的新船訂單佔比，以及環保法規推動的拆船趨勢，均可能有利於散裝運價成長。世界銀行評估，烏克蘭未來10年的重建和復甦需求至少需要4,860億美元，其中運輸需求佔比15%，將提升鋼材、水泥及木材等原物料的需求，進而帶動乾散貨船運輸量成長。

FuelEU Maritime法規於 2025 年正式生效，不符合法規的船隻將面臨罰款，加速市場汰舊換新。此外，中國AI產業蓬勃發展推動電力需求，預計將持續增加煤炭進口，進一步支撐乾散貨船運力需求。

裕民2024年已交付3艘6萬4千噸極限靈便型(Ultramax)新船和1艘水泥船，未來幾年尚有7艘6萬4千噸及2艘18萬噸新船將投入營運。裕民目前營運中及在建中船隊合計80艘，其中有94%屬環保船，遠高於市場平均的38%，展現公司對綠色航運的承諾。

散裝船隊平均船齡僅有6.6年，為市場平均12.5年的一半。同時，裕民也規劃船隊長期成長策略方向，設定船隊艘數大於100艘，船隊總載重噸突破1,000萬噸之雙成長目標。

關鍵字： 裕民EPS5.54元股利3.2元9艘船建造中

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