台積電在美擴大投資讓台慘了？　黃暐瀚籲反向思考：不然要怎樣

▲台積電宣布在美擴大投資，讓部分台灣人對未來感到擔憂，總統賴清德與魏哲家昨在總統府回應外界相關質疑。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台積電董事長魏哲家日前與美國總統川普，在白宮共同宣布，台積電將加碼在美投資上千億美元，引發全世界關注，有部分台灣人擔憂「台積電變美積電」，昨（6）日總統賴清德與魏哲家在總統府回應外界質疑，並說明為何台積電要在美擴大投資設廠。資深媒體人黃暐瀚昨也po文談及此事，指有人擔心台灣慘了、完了，「很簡單，那就反向思考：『不然，要怎樣』？」

面對外界有許多人擔憂，台積電投資美國1,000億美元（約新台幣3.3兆元）後，黃暐瀚就曾在臉書po文，提出要看「內容」「時間」雙指標，當時他就提出自己的看法，「我的結論很簡單，台積電變美積電？我不擔心。」

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但昨天賴清德與魏哲家在總統府說明後，還是有很多網友覺得「母湯」，擔心台灣慘了、完了，「這下去廖廖了！」黃暐瀚昨再度po文，以反問的角度看待這次事件，台積電不去美國擴大投資，那要怎樣？等韓國三星先去？等25%甚至50%關稅壓下來？等川普翻臉生氣？「反對台積電去美國投資諸多理由我都看了，但我真的想問，到底哪一位專家，會比魏哲家對台積電更專家？」而魏董也都說了，投資台灣不變，繼續根留台灣，嘉義高雄廠區計劃也不受影響，「到底還在擔心什麼？」

黃暐瀚也用相同的方式來看台灣跟美國買武器，國防GDP要往上編到3%，美國準國防次長還說希望是10%，同樣有人會認為台灣完了、慘了！這下又去廖廖了。「一樣反向思考再來一次：『不然，要怎樣』？」不跟美國買武器？那要跟誰買？台灣不需要軍備嗎？買武器是增加台灣的防衛能力，這不是把錢丟水裡，花錢是能換武器裝備回來的。

黃暐瀚呼籲大家，如果遇到事情覺得兩難的時候，正向思考、反向思考，都來一下，事情就變得簡單了。「台積電投資美國，是不去不行，是去了有好處；台灣跟美國買武器，也是不買不行，買了有裝備。」不過他也不忘理性提到，10%GDP等於一年要編2兆6,000億，會占去台灣9成的年度總預算，但3%之後往上5%（1兆3,000億），有沒有可能？能不能辦到？「就算編不到10%，也至少不要砍軍事預算砍到被美國參議員點名，說台灣在玩『危險遊戲』，釋出『錯誤訊息』。」



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