抽中拚賺5萬！5檔抽籤股本周申購　巨有科技價差最大

▲巨有董事長暨總經理賴志賢。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

巨有科技（8227）辦理增資，新股29日開放申購，承銷價150元，以今日收盤價202元計算，價差達52元，等於抽中一張有望現賺5.2萬。

巨有科技成立於1991年8月，為國內早期成立之IC 設計服務公司，在ASIC設計服務產業擁有31年的經驗，專注於ASIC設計的Turnkey服務，為台灣創新ASIC設計Turnkey服務之先驅，提供系統單晶片與特殊積體電路設計整合及完整量產服務，更是台積電DCA設計中心聯盟的成員。

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除此之外，三商美邦人壽（2867）認股抽籤將於周三（8月28日）正式起跑，不過申購價每股6.8元、一次要買5張，以26日三商壽收盤價8.12元相比較，抽中總價差6560元。

依照公告，三商壽申購日期自8月28日至30日止，抽籤日期落在9月3日，預計9月11日撥券。

除了三商壽以外，半導體製程廢棄物處理業成信實業*（6969）創新版初上市申購也在8月28日起跑，每股申購價為32元，申購日期雖同為8月28日至8月30日、抽籤日落在9月3日，但撥券日落在9月9日，較三商壽早兩天。

聯上（4113）辦理上櫃增資，新股29日開放申購，承銷價31.9元，以今日收盤價45.7元計算，價差達13.8元，等於抽中一張有望現賺1.38萬。

王座（2751）辦理初次上櫃，新股29日開放申購，承銷價70.8元，以今日收盤價82.5元計算，價差達11.7元，等於抽中一張有望現賺1.17萬。



