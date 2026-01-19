中信金飆28年新高！台新新光金價量齊揚最衝　金融指數寫36年紀錄

▲中信金今股價收漲1.38%，創1997年7月以來新高。（圖／記者李毓康攝）

記者巫彩蓮／台北報導

台積電（2330）扮演台股多頭主攻的角色，而金控股不甘示弱，台新新光金（2887）於上周六（17日）舉辦旺年會，董事長吳東亮期勉內部員工「讓合併成效一馬當先」，今（19）日股價開低走高，終場勁揚4.58%，以22.85元作收，創下合併以來新高，中信金（2891）漲幅為1.39%，以51.2元作收，創下1997年7月以來新高，金融類股指數上漲19.65點或漲幅0.81%，以2445.2點作收，創下1990年1月5日新高。

台新新光金於上周六舉辦合併新光金首場旺年會，席開1800多桌、1萬8000名員工參與，吳東亮指出，台新新光金控在去（2025）年7月24日完成合併，成為國內第四大金控公司，旗下投信、人壽子公司已陸續完成合併，證券與期貨亦已取得主管機關合併核准函，去年金控全年獲利達373.6億元、每股稅後盈餘（EPS）1.91元，創下歷史新高。

台新新光金旗下子公司按既定時程，陸續完成整併，今日股價開低走高，終場上漲1元或漲幅4.58%，以22.85元作收，成交張數達14萬8325張，成為上市成交量第十大個股。

國泰金（2882）、凱基金（2883）、玉山金（2884）、中信金、元大金（2885）等五檔金控股價漲幅均逾1%，中信金終場以51.2元作收，漲幅1.39%，創下1997年7月以來新高，國泰金漲幅1.57%，以77.4元作收，創下2008年6月以來新高，元大金（2885）漲幅1.44%，以42.4元作收，寫下新高價位。

