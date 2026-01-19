台股、台積電雙創「史上最高」收盤　大盤衝7993億成交量

▲台股今天上漲。（圖／ETtoday新聞雲資料照）
記者陳瑩欣／台北報導
台股今（19日）開低走高，加權指數終場大漲230.59點，以31639.29點作收，漲幅0.73％，成交量7993.0億元。
美股前一交易日跌多漲少，台股上午以下跌71.93點開出，指數開低走高，盤中最高達31827.39點，為台股史上最高，最低31285.53點，終場收在31639.29點。
盤面焦點個股表現，台積電（2330）盤中飆1780元天價，終場上漲20元來到1760元，漲幅1.15％；鴻海（2317）以下跌5元至229.5元作收；聯發科（2454）收跌20元至1485元；廣達（2382）收跌7.5元來到282元；長榮（2603）收跌2.5元至187.5元。
今天漲幅前5名個股為長廣（7795）上漲36.5元，漲幅12.5％；旺宏（2337）上漲6.7元，漲幅10％；錩泰（1541）上漲2.55元，漲幅10％；六暉-KY（2115）上漲2.45元，漲幅10％；大研生醫*（7780）上漲1.85元，漲幅10％。
跌幅前5名個股則為金像電（2368）下跌53元，跌幅7.83％；鼎炫-KY（8499）下跌21元，跌幅6.69％；貿聯-KY（3665）下跌85元，跌幅6.07％；奇鋐（3017）下跌80元，跌幅5.88％；美時（1795）下跌18元，跌幅5.33％。
