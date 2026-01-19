快訊／記憶體利多！　南亞科2025年Q4每股大賺3.58元

▲南亞科技。（圖／資料照）

記者高兆麟／台北報導

記憶體大廠南亞科(2408)今日舉行法說會，並公佈去年第四季截至12月31日之自行結算合併財務報告。南亞科去年第四季營收為300.94億元，季增60.3%。第四季DRAM平均售價季增超過三十位數百分比，銷售量季增低十位數百分比。

南亞科第四季營業毛利為147.59億元，毛利率49.0%，較上季改善30.5個百分點。營業淨利為117.81億元，營業淨利率39.1%，較上季改善33.1個百分點，營業外收入16.02億元，本期稅後淨利為110.83億元，淨利率36.8%。單季每股盈餘為3.58元。

南亞科累計2025年之營業收入為665.87億元，稅後淨利為新台幣66.03億元，每股盈餘為2.13 元 。截至2025年12月31日，每股淨值54.99元。

南亞科總經理李培瑛針對整體市況指出，AI 與一般伺服器持續驅動2026年DRAM需求，不過由於產能受限，多種DRAM產品 (如: DDR5、LPDDR5、DDR4、LPDDR4及DDR3)預期將持續缺貨，未來高頻寬與高密度DRAM將持續擴展至雲端及邊緣AI應用。

在供給方面，李培瑛預估2026年及2027年上半年的新增產能有限，供應商持續優化產品組合，以滿足關鍵客戶需求。

在需求方面，李培瑛則預期在伺服器部分，對HBM與傳統RDIMM的需求增加顯著，PC 和手機部分，DRAM搭載量持續提升，在消費型電子終端產品部分，他則認為，多樣化的消費電子應用對DRAM維持穩健需求。

南亞科董事會原通過2025年資本支出預算上限新台幣196億元，實際支出新台幣134億元，其中新台幣62億元，將遞延至2026年。2026年資本支出預計約新台幣500億元，尚待董事會決議核准。

南亞科持續深化多元產品佈局，128GB DDR5 RDIMM 5600/6400已通過功能性測試，Mono-die 速度達7200 Mb/s，同時並持續優化DDR4與LPDD4的供應，以滿足消費市場需求。在技術與產能規劃上，10奈米級第三代製程(1C)、第四代製程(1D)與客製化AI專案皆如期進行；新廠則預計於2027年年初開始裝機，以提供具競爭力的下一世代記憶體解決方案。