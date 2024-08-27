收購ZT製造部門搶北美布局？　緯創林憲銘：主導權在AMD手上

▲緯創董事長林憲銘出席第40屆台灣創投年會，接受記者採訪。（圖／記者楊絡懸攝）

記者楊絡懸／台北報導

晶片大廠超微（AMD）收購AI資料中心設備設計廠ZT Systems公司，並計畫售出製造部門。針對是否有意收購？緯創（3231）董事長林憲銘27日受訪時表示，正在進一步了解中，目前還沒有任何想法。

AMD日前宣布以49億美元（約新台幣1,600億元）收購ZT Systems公司，由於ZT Systems公司掌握北美4大雲端服務供應商（CSP）供應鏈，且負責輝達（NVIDIA）Blackwell伺服器組裝及測試，因此AMD被視為戰略性「開挖」輝達伺服器布局。

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市場傳出，AMD在收購ZT Systems公司後，將有意出售製造部門，也就是僅保留研發與工程單位，再以合作方式與代工大廠合作。美系外資甚至點名，由於ZT Systems製造部門具有「即時機架式生產能力」和「美國製造據點」等優勢，對於想要快速進入超大規模雲端市場的新進企業，例如和碩（4938）、仁寶（2324）、華碩（2357）等大廠更具有吸引力。

緯創近年來積極拓展AI伺服器領域，是否也會藉由AMD出售ZT Systems製造部門的機會，購入相關業務來壯大版圖？對此，林憲銘簡短表示，「我相信產業界都知道這個消息，所以這個再看看吧，我們目前還沒有想法。」

林憲銘指出，對於AMD而言，49億美元只占市值2%而已，不算大、也很容易，就看AMD完成收購後，會如何進行切割業務，主導權都在AMD，緯創則與AMD一直保持良好的溝通管道，「我們本來就都認識，等他們完成收購之後再說吧。」

對於如果收購ZT Systems製造部門，就等於另增加新的美國生產據點，林憲銘表示，緯創在美國早就有製造據點，前陣子又在加州買了一個廠，花費約1,550萬美元，很多事情難以評估，還是要看未來發展、也不是一人說了算，目前就專注在與緯穎（6669）合作的AI業務。