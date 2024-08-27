「海員新星培育計畫」開放報名　貨櫃三雄等提供獎學金與就業

▲就讀於國立東港高級海事水產職業學校的6位小海星。（圖／航港局提供）

記者張佩芬／台北報導

交通部航港局於民國111年起結合社會團體、航商、海事校院及政府部門共同合作推出「海員新星培育計畫」，廣受各界關注及好評，同時替航商招募許多優質的海員新星。113年第2階段自9月1日起開放報名申請，今年獲選的小海星長榮、陽明、萬海各提供至少十名學生獎學金與就業機會，裕民與光明海運各提供一名。

近年，為充足我國船員人才庫，航港局除放寬航海人員測驗學歷條件、鼓勵訓練機構辦理乙級船員訓練班、海事大學增設學士後專班等方式以補充航運人才外，亦推動「海員新星培育計畫」，透過提供學費、生活費及就業管道的方式，成為學生安心學習最堅強的後盾。如國立東港高級海事水產職業學校，目前已有6位同學獲選為小海星。

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東港海事輪機科蕭主任表示，海員新星培育計畫獎學金提供學生在經濟上的支持，減輕有志從事海運人員的學生在學期間學費、生活費的負擔，使他們能更專注於學業及專業技能的養成。對學生而言，也是一種對他們努力與潛力的認可，提高學生自我信心，激發他們在學業和職業道路上持之以恆前進，且與海運公司合作的工作安排，有助於學生在畢業後工作的職涯發展，如此可以幫助學生建立職業網路和獲得實際的工作或實習機會。

航港局將持續與航商及海事院（職）校合作，除了持續宣導船員職業外，鼓勵偏鄉學子就讀航輪科系，同時也鼓勵海事院職校的在學學生們加入海員新星培育計畫的行列，為海運市場培育更多優秀的海運人才。