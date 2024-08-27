友達宣布台南廠74億元賣美光　預計處分利益41.74億元

▲面板大廠友達。（圖／記者高兆麟攝）

記者高兆麟／綜合報導

面板大廠友達（2409）今日發布重大訊息，除了處分台南廠外，也代子公司友達晶材公告，處分台中市后里區中科北段27號之不動產，皆售予台灣美光記憶體股份有限公司，其中中科廠交易總金額為新台幣7億元，預計處分利益新台幣5.44億元，台南廠交易總金額74億元，預計處分利益新台幣41.74億元。

美光先前曾想購買群創南科的兩座廠房，不過卻遭到台積電搶親，近日傳出美光把目光轉向友達南科廠，不過今日友達發布重訊，一次處分台南廠及代子公司處分台中廠，處分目的為聚焦營運策略，活化資產及優化財務結構。

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針對近日賣廠傳言，友達25日時還回應，集團在營運策略雙軸轉型考量下，台南廠區已進行生產規模調整，未來會在適當時機活化使用現有廠區，惟友達不會對單一事件或廠商做評論。

至於搶親事主美光昨日也低調表示，對外界傳言與猜測不予評論。

根據友達公告，處分台南市安南區科工段351-362地號之土地，建號台南市安南區科工段89、89-1、89-2、89-3、89-5~89-10 、379、379-1建號之建物，交易土地面積約87,379.04平方公尺，折合約26,432.16坪，建物面積約146,033.28平方公尺，折合約44,175.07坪，交易總金額為新台幣74億元，售予台灣美光，預計處分利益新台幣41.74億元，目標為聚焦營運策略，活化資產及優化財務結構。