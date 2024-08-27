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中菲行攜手國泰貨運、宏碁　簽署可持續航空燃油協議

▲中菲行與宏碁和國泰貨運合作。（圖／中菲行提供）

▲中菲行與宏碁和國泰貨運合作。（圖／中菲行提供）

記者廖婕妤／台北報導

中菲行（5609）宣佈與宏碁（2353）和國泰貨運合作，簽署使用可持續航空燃油（SAF）在空運減少碳排放，可替航空運輸減少高達80％溫室氣體排放，自今年起使用國泰貨運航班所提供的SAF解決方案。

中菲行空運總裁邱鈞榮表示，公司與客戶緊密合作，齊心協力減少貨運碳排放，與化石燃料相比，可持續航空燃油的出現如同改革先鋒，其減少溫室氣體排放量高達80%，為航空運輸業帶來突破性的改變；攜手宏碁集團與國泰貨運，以實際行動，共同為地球的永續發展盡最大努力。

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中菲行長期以來致力於為全球客戶提供可持續的物流解決方案，這次合作除了與集團推動綠色物流實踐、支持供應鏈中環保行動的整體策略方針一致，合作中所扮演的角色更進一步強化了其推動物流產業邁向更加永續和低碳未來發展的領導地位。此外，國泰貨運於2022年啟動的企業可持續航空燃油計畫，除了是這次合作的平臺，亦已成為亞洲首項永續行動在空運上的重大里程碑。

國泰貨運董事歐永棠表示，深信這種供應鏈合作關係，對於達成我們以及整個航空業界在營運上減少碳排放的長遠目標是不可或缺的，國泰貨運已準備就緒，通過使用可持續航空燃油，支援所有貨運代理和付運商客戶實現其可持續發展目標，並相信這是減少淨排放量及推動航空業邁向更環保的未來其中一個最有效的方式。

宏碁永續長劉靜靜指出，宏碁攜手中菲行推行永續航空燃油解決方案，與供應鏈合作夥伴一起應對環境挑戰，並推動旗下Earthion永續平台的發展；淨零排放是全球共識，宏碁從製造、生產到運輸等階段，皆以實際的行動減少產品於生命週期的碳排。

關鍵字： 中菲行國泰宏碁永續燃油

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