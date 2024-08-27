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新光金雙龍搶珠　金管會銀行局9面向開示

▲▼新光金,新光人壽,新光集團。（圖／記者陳瑩欣攝）

▲新光金控集團。（圖／記者陳瑩欣攝）

記者陳瑩欣／台北報導

金管會今（27日）對台新金（2887）、新光金（2888）與中信金（2891）3金控產生「三角戀」進行說明，官員指出，不論是合意併購或敵意併購，目前都有法令可以遵循，有遞件申請空間，金管會對中信金申請案採「核准制」非「自動申報制」，在審核過程中相關利害關係人的權益都會衡平考量。

一、中信金何時遞交新光金投資意向，金管會審查是否15天之內沒回應就算過關？

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童政彰：金管會昨（26日）收到中信金申請收購新光金的申請案，將遵循公司法第36條、金融控股公司投資管理法審核，若不補件，「9月16日前我們會做出准駁。」

若中信金併購新光金有文件不齊，金管會可要求「補件」，但補完之後總審查日為15天。中信金對新光金投資申請15天之內要准駁，這是民國90年要規定，這是考慮到市場瞬息萬變，提升行政機關的效率，要儘速裁決，歷來併購投資審核皆採此行，本來就是核准制。

二、若15天內發現中信金遞交的文件不齊，金管會可以怎麼做？

童政彰：依行政程序法，如果中信金投資新光金的申請被要求補件，那審查期間就會中斷，並要求在指定期限內完成補件，金管會一收到補件之後會接續審查，「要跑完15天

三、是否會出現「一家新光金，同時有台新金合意併購、中信金敵意併購」的局面？

童政彰：金融機構合併法的機制，主管機關在法制上，都有不同的依據。
這段期間媒體朋友都有推演，個案涉及本身「合併者、被合併者」決策，會怎麼走不予評論，對於市場會有什麼發展，金管會都有掌握、設定與推演，在這個過程中相關利害關係人的權益都會衡平考量。

四、台新金總經理林維俊今日在法說會上指出，2022年拒絕台新金敵意併購新光金遭金管會駁回，同理，金管會不應准敵意併購？
童政彰：「他們有公開揭露？」、「我想，相同的法規，會依照相同的標準核視」、「兩公司條件是不是一樣，我可能要回去再研究一下。」中信金已遞件、並已循公開資訊管道說明，台新金要看看現在遞進來的條件是不是和當年一樣

五、新光金與台新金在合意併購洽談期間發生中信金敵意併購，以前是否有此例？
童政彰：這樣的情況過去沒有發生過，相關的法規都有一定依據，當金融機構選擇合意併購，那就適用金融機構合併管理辦法；當一家公司選擇非合意併購，會有金控轉投資管理辦法適用，目前無法評論怎麼發展，但金管會會確保金融穩定、發展與利害關係人的權益。

六、金管會對併購方的審查，看重那些條件？
童政彰：併購方必備4要素：資本充足、經營能力佳、布局國際能力、良好的企業社會責任；另外，在審件中金管會將注意是否維護利害關係人的權益，包括社會大眾、金融穩定、能不能繼續提供公平的金融服務、客戶權益，合併案要考慮客戶利益，確保金融服務不受影響，有沒有積極建構友善金融環境。

另外，要充份考量員工權益，就業穩定、職涯發展、組織文化融合，最後也要注意股東權益，要確保合併交易可以公平對待股東，資訊要透明、公開，這些都是我們會去考慮的。

七、是否覺得目前情形超乎掌握？
童政彰：「不會」，不管是2合一或3合一的推演目前都是市場訊息，對個案不評論，身為主管機關，市場未來發展都有想定和推演，我們不會、也不宜在此時對外說明，「我的目的維持市場穩定發展。」

八、發動併購的業者中，有人涉入紅火案爭議，恐有大股東適格性問題？
童政彰：因為發動機構是金融控股公司，適格性沒問題；個案若涉及負責人資格，在法律上都有明文規定，會依法行政。

九、如果把中信金公開收購駁掉了，與小股東喪失14.55元的權益？
童政彰：最優先考量的是社會大眾、再來就是客戶、員工還有股東權益，都是我們列為考量的因素之一，我們不能說把股東權益列最後，它也是市場上的參與者。「這個不是數學題，也不是「它加1、它就要減1」的問題。

關鍵字： 金管會中信金新光金台新金併購

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