抽中賺萬元！王座29日起公開申購、承銷價70.8元　9／10上櫃

快訊／限貸令挨轟房貸難借！ 央行5點說明喊冤

限貸令引發多地「房貸借不到」的民怨，央行今（27日）突發出5點聲明，強調「近期民眾申請房貸困難，並非本行籲請銀行自主管理不動產貸款總量所致。」

新光金雙龍搶珠 金管會銀行局9面向開示

金管會今（27日）對台新金（2887）、新光金（2888）與中信金（2891）3金控產生「三角戀」進行說明，官員指出，不論是合意併購或敵意併購，目前都有法令可以遵循，有遞件申請空間，金管會對中信金申請案採「核准制」非「自動申報制」，在審核過程中相關利害關係人的權益都會衡平考量。

台新金總座曝2年前「曾想敵意併新光金」 遭金管會否決

新新併遭遇中信金（2891）搶親，台新金總座林維俊今（27）日在法說會上針對外界提問指出，2年前台新金就曾經向金管會溝通採敵意併購新光金（2888）的模式，與中信金（2891）此次「換股+現金」模式相同，但金管會認為會造成股價波動而反對，林維俊強調，如今中信金提出申請與台新金2年前提案相同，如果採取同樣的監理標準下，金管會應該不會同意（此指中信金採敵意併購新光金）。

黑悟空爆紅！陳俊聖看好硬體銷售 童子賢：顯卡將產生堆疊效果

中國大陸首款3A級（高成本、高規模、高品質）電玩遊戲《黑神話：悟空》掀起全球風暴熱潮，和碩（4938）董事長童子賢27日受訪時表示，自己不清楚「黑悟空」對硬體有什麼特殊需求，但他相信「新遊戲有新顯卡的需求」，也會帶動更多硬體設備加裝，進一步產生堆疊的效果，讓整體科技產業落實到消費者端。

友達宣布台南廠74億元賣美光 預計處分利益41.74億元

面板大廠友達（2409）今日發布重大訊息，除了處分台南廠外，也代子公司友達晶材公告，處分台中市后里區中科北段27號之不動產，皆售予台灣美光記憶體股份有限公司，其中中科廠交易總金額為新台幣7億元，預計處分利益新台幣5.44億元，台南廠交易總金額74億元，預計處分利益新台幣41.74億元。

快訊／生技股王保瑞取得泰福逾3成股權 躍居最大股東

生技股王保瑞藥業（6472）今日宣布董事會通過與泰福生技（6541）進行策略聯盟，將由泰福生技發行普通股新股，取得保瑞旗下負責大分子CDMO業務的保瑞生技股權，以每1股保瑞生技普通股換發1股泰福生技普通股做為對價，並將提交泰福生技與保瑞生技同日舉行之股東臨時會決議。待本次交易完成後，依照目前股數計算，保瑞藥業將取得泰福生技約30.5%之股權，成為泰福生技單一最大的法人股東。

新新併遇中信金搶親 台新總座5點喊話金管會「優先合意併購」

台新金（2887）、新光金（2888）兩家金控合意併購遭遇中信金（2891）採敵意併購方式搶親，台新金總經理林維俊今（27）日在法說會上拋出5點看法，向金管會喊話「優先尊重合意併購！」

新新併股價天天動 台新金總座喊「換股比例有調整可能」

台新金（2887）、新光金（2888）合意併購再現新方向！台新金總經理林維俊今（27）日在法說會上首度向外鬆口，兩家公司股價天天在動、有高有低，林說：「在這種持續變動、很不確定的情形下，未來的確有這個可能去調整。」

抽中拚賺5萬！5檔抽籤股本周申購 巨有科技價差最大

巨有科技（8227）辦理增資，新股29日開放申購，承銷價150元，以今日收盤價202元計算，價差達52元，等於抽中一張有望現賺5.2萬。

新光金股民看過來！中信金搶親遞件首交易 換股價互有消長

中信金（2991）搶併新光金（2888）在昨（26）日向金管會遞件，今為送件後首個交易日，不管是台新金（2887）或中信金都牽涉以換股方式完成整併，對新光金股民而言，三家金控每日股價變動，影響收購價格高低，以今（27）日收盤價計算，台新金換股價格為11.56元；至於中信金換股價格為14.38元，與二家宣布換股比例當天比較，中信金溢價見大幅收斂。