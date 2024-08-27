抽中賺萬元！王座29日起公開申購、承銷價70.8元　9／10上櫃

▲左起為王座財務長林照峰、董事長王耀輝、總經理林子恒。（圖／王座提供）
記者廖婕妤／台北報導
王座（2751）將於9／10掛牌上櫃， 每股承銷價為70.8元，8／29至9／2公開申購，實際承銷張數為518張，將在9／4抽籤，9／10撥券。以今日收盤價83元計，抽中1張可賺1.22萬元。
王座初次上櫃普通股股票承銷案採競價拍賣作業，今日完成開標，最低得標價格為67.8元，最高得標價格為82元，加權平均價格為71.59元；本次辦理公開申購承銷價格為70.8元，公開申購張數468張（含過額配售），公開申購期間為8／29至9／2，並於9／4公開抽籤。
王座此次辦理上櫃前公開承銷現金增資發行新股2600張，其中1872張採競價拍賣，此次投標情形相當踴躍，總合格件共582筆，合格投標量4576張，以美國標方式決定競價拍賣得標價格，並全部順利拍賣成功。
王座在台灣餐食產業深耕多年，代理6大品牌「銀座杏子日式豬排」、「大阪王將」、「段純貞」、「京都勝牛」、「橋村炸雞」以及「杏美小食堂」，運營台灣54家直營門市，與海外再授權「段純貞」與「京都勝牛」2大品牌至美國與香港發展，合計已開出10家門市。
展望後市，王座短期以拓展國內餐食市場市占率為主要目標、並以「橋村炸雞」為起始，於台灣拓展加盟業務，並已籌備插旗台中成為第5家街邊模式直營店，預計9月開幕，且持續推進「段純貞」與「京都勝牛」2大品牌到美國與香港加盟，進行海外再授權業務，以期餐食、商品銷貨與加盟及代理授權等多元營收來源持續成長，營收結構優化，營業費用控制得宜，維持營運穩健正向。
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