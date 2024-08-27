參加「烏克蘭重建展」　貿協11月前進波蘭華沙拓商機

▲烏克蘭訪台團今年4月舉辦說明會時貴賓合影。（圖／貿協提供）

記者張佩芬／台北報導

烏克蘭國土廣大，即使戰事未歇，已逐步規劃與展開重建工作。外貿協會受經濟部國際貿易署委託，將於今年11月10日至17日辦理「烏克蘭重建合作訪問團」，目前已開始徵集台灣業者赴波蘭華沙，於烏克蘭重建展(Rebuild Ukraine International Exhibition and Conference) 設立展位，並拜會波蘭相關企業，建立國際人脈開發合作機會。

該團亦提供OMO選項，無法親自出席的業者可提供產品型錄及影片，由外貿協會人員於展場推廣。活動邀請建築、工程、能源、水資源、安全科技、基礎建設相關企業報名參加。

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烏克蘭發電廠在戰爭中遭受嚴重破壞，對能源建設的需求殷切，由於其土地面積廣闊，適合發展太陽能及風力發電等再生能源，有機會藉此重建迎頭趕上國際永續發展趨勢。此外，戰爭中眾多受損的公部門與住宅亟待興建，因此本屆「烏克蘭重建展」聚焦在營建及能源產業。

戰爭發生後，波蘭扮演了歐洲協助烏克蘭重建的重要角色，除了捐贈物品、提供資金及安置難民等協助，波蘭並協助烏克蘭符合歐盟之規範及理念，以獲得歐盟長期支持。

「烏克蘭重建展」訂於波蘭華沙辦理，以國家名義參展的單位包含挪威、芬蘭、瑞典、丹麥、瑞士、德、英、法、奧、捷、義、土等國，美國數個州也有參展，表達各國及其企業對烏克蘭重建的支持。

國家館之外，來自烏克蘭的參展企業包含烏克蘭最大私人能源公司DTEK、再生能源總承包商SPP Development Ukraine、國家核電公司ENERGOATOM等。

其他國家的參展企業包含眾多國際級大廠，如太陽能電廠建置公司Helios Strategia、快速組裝建築供應商Layher Baltic UAB、Hallgruppen AS與Briller. House、義大利計量儀表大廠B METERS、芬蘭冷暖風機集團Rex Nordic、英國建築及電源設備供應商CMT集團等，部分企業沒有獨立參展，而是利用上述國家館攤位進行推廣。

今年4月外貿協會曾邀請烏克蘭政府採購平台PROZOROO、烏國醫療重建計畫UNBROKEN，連同四大產業7家企業組團訪台，辦理「烏克蘭重建合作說明會與洽談會」，近200位業者出席，烏克蘭商對我光電繼電器、光耦合器、電子醫療器材、發電機與儲能、電線電纜、CNC等工具機械、防災與電子偵測產品非常有興趣。

為延伸此活動開啟的雙方交流，外貿協會特率團參加11月的「烏克蘭重建展」，期待與更多烏克蘭及有意投入重建工作的國際業者開啟合作機會。

此次重建不僅是烏克蘭恢復國力的重要契機，更是台灣企業開發國際合作夥伴、建立東歐實績的良機，歡迎業界共同協助烏克蘭打造一個更現代化、智慧化和永續發展的未來。貿協歡迎有興趣的業者報名11月10日至17日「烏克蘭重建合作訪問團」，活動簡介及報名網址：