「黑悟空概念股」續飆！承啟連3天漲停飛高　至今飆漲32.9%

▲電玩遊戲《黑神話：悟空》熱潮帶動台股族群。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

受電玩遊戲巨作《黑神話：悟空》熱潮帶動，板卡廠承啟（2425）28日股價再跳空衝上第3根漲停，來到39.4元，成交量破萬張，價量齊揚。承啟這周連續3個交易日衝出漲勢，如果從8月23日收盤價29.65元計算，至今已經飆漲32.9%。

由於《黑神話：悟空》遊戲對於電腦硬體要求高，使用3D環景及光追技術，且畫面均為4K畫質，玩家的電腦需要配置高階顯示卡才能體驗遊戲流暢度，帶動高階顯示卡換卡，使得相關板卡供應鏈有望受惠，也讓不少店家形容「一隻猴子救了電腦市場」。

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板卡族群近期已有漲勢，如今進入整理，但承啟卻持續受矚目。事實上，事業主力為顯示卡的承啟，除了受惠於遊戲熱潮、電競市場活絡需求的支撐力道之外，也正積極布局AI相關業務，尚有輝達（NVIDIA）AI伺服器產品出貨帶動，年底將進入輝達下世代改款新品周期，受投資人關注。

此外，承啟也正擴編高階板卡產品的研發人力，期盼藉由研發團隊開發出極限超頻、高階遊戲用等高階主機板需求，同時也布局軟硬體工具等完整解決方案，讓研發關鍵技術更能有效率開發，並順利套用至其他專案。