首檔比特幣ETF組合基金來了　富邦景氣循環多元資產獲准募集

▲富邦景氣循環多元資產涵蓋比特幣ETF。（圖／路透）

記者巫彩蓮／台北報導

首檔涵蓋比特幣ETF投資之富邦景氣循環多元資產組合基金已獲主管機關核准募集，總面額200億元，該基金為首檔採用新型態景氣循環判斷、並納入比特幣ETF之組合型基金，投資策略除了傳統式組合及目標到期基金能投資的範圍外，亦涵蓋海內外ETF如股票、債券、房地產、黃金、比特幣等。

富邦投信指出，該基金投資邏輯為採用多指標判斷景氣循環，依據景氣位置配置各類資產權重；投資團隊利用三大量化指標，OECD綜合領先指標、美債利差及聯準會總資產做研究，綜合評估景氣循環階段，判斷景氣落點位置，並制定投資策略及增減部位。

該基金擬任經理人林忠義表示，儘管地緣政治及經濟數據出現不同調，但降息市場資金充沛，且AI科技趨勢應用供不應求下，全球股市不斷創新高為多頭格局，然景氣循環的多空變化速度不容忽視，因此也需要一檔全天候能守護資產的基金，為核心資產投資把關。

林忠義分析，此檔新基金包含一檔購足、兩道關鍵、三大指標三大特色。所謂一檔購足，是隨時監控市場動脈，適時掌握各類優勢資產，布局富邦優質ETF，輕鬆達成資產累積目標。所謂兩道關鍵，是精選量化指標判斷景氣轉折，再由專業經理人精準配置各類資產，掌握精選優質標的。至於三大指標，則是獨家透過OECD綜合領先指標、美債利差、聯準會總資產，綜合評估景氣循環階段，全天候全方位觀察市場投資方向。

此外，富邦投信投資團隊強調，配合主管機關法規開放，首檔景氣循環組合基金投資標的亦可納入黃金ETF及比特幣ETF投資，真正做到資產更多元化且分散的目標。富邦景氣循環多元資產組合基金之級別包含新台幣、美元級別，預計今年6月份展開募集，對於想以多元方式參與指數化投資的投資人而言，無疑是極佳管道。

