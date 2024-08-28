在德國工作！他1天上班「超過10小時」被警告　網羨：何時讓我做

▲原PO因工作超時被警告違法。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一位大陸網友表示，他因為工作超過10小時被人資約談，因為違反德國勞基法了，人資希望他合理安排工作時間，最後給他一張告知單。PO一出十家看了超羨慕，「這種工作什麼時候讓我做」。

微博主神奇海螺發文，男子表示，某天他下班在停車場遇到人資，被找去她的辦公室，跟他談加班問題，他終於知道這天還是來了，因為他好多次一天工作超過10小時，違反該國勞基法。

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人資表示，有專門的機構監督各公司的加班狀況，如果頻繁上班超過10小時，公司會有麻煩，員工要合理安排工作時間。男子說，他最後領了一張告知單就出來。

貼文一出，不少陸網友紛紛留言「跑去德國還改不了勞工本性」、「有種沒苦硬吃的感覺，多少人丟下工作出國就為了上班能輕鬆點，你倒主動增加」、「在國外就好好享受這個福利吧，我們老中可沒這福利，巴不得讓你天天加班加到死」、「這種工作什麼時候讓我做」、「到底誰才是資本主義啊」。

也有人說，「丹麥2024年7月1號開始實施了新的法律，要求每人每年平均每週不超過37還是40小時工作，各種大的公司紛紛上線工時系統，然後登記你的工作時間避免超過法律要求工作時間，現在還違法加班。」

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