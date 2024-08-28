中信金搶新光金秀肌肉　吳一揆「銀行年賺600億資金供給」

▲中國信託金融控股公司28日召開媒體說明會，右起中信金副董事長吳一揆、總經理高麗雪針對併購新光金控進行報告。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳瑩欣／台北報導

中信金（2891）出手搶親新光金（2888），市場憂慮壽險業淨值波動、增資需求都會導致整併後經營績效打折扣，中信金副董事長吳一揆則指出，中信金旗下有一間銀行「每年都可以賺進600億」，資金供給能力只會更強。

吳一揆指出，中信金併新光金，旗下台新人壽和新光人壽兩邊加起來客戶數1600萬人，保險通路超過1萬人，保險擴及新光銀行的客人、新保險產品透過銀行與業務員通路可產生更大績效與獲利，中信併新光後，原來的價值可以超過原來的5倍或10倍。

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至於中信金現增壽險業的經驗，吳一揆說：「當初在併台壽時，就非常非常緊張，也非常非常謹慎。」他表示，因為經營壽險公司首要就是增資能力，2020年因為防疫險台壽出現赤字，中信金很快對台壽進行增資，也做了資本調整，當初中信金併台壽有承諾主管機關它的RBC要維持300%以上，對新壽併購，不論是新壽還是我們，都要細算有沒有增資能力，不能造成大家未來的不安。

吳一揆指出，中信金有70%是銀行，30%壽險，我們的銀行非常的好，在新壽增資試算能力上，我們有實力幫它增資，在旁邊有間銀行每年可賺600億，資金供給可以更強。

依照中信金規劃，將以1股新光金股票換0.3132股中信金加上4.09元現金，總金額1314億元。

中信金總經理高麗雪指出，雖然壽險淨值波動大，中信金對新光金的出價除了看它本身的價值。

高麗雪說：「我們也有把中信金進來營運後可以產生的綜效分給新光金的股東，我們有把握可以讓這些綜效實現，這個綜效我們在收購時會分享給股東。」

高麗雪並表示，遞交給金管會的投資規劃書，已包括對新光金持股51%以後至取下100%股權的規劃，「我們跟主管機關報告會有全盤計劃」她表示，我們的獲利持續創新高，在現在的營運下，還是有很多獲利可以被提升，併新光之後還是有很多價值可以被提高，未來股利發放空間還是蠻審慎樂觀。