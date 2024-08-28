星宇航空配合上市　擬辦理4.7億股現增、每股溢價20元

▲星宇董事長張國煒。（圖／記者廖婕妤攝）

記者廖婕妤／台北報導

星宇航空（2646）股票上市案經證交所核准過關，預計將於今年底前順利由興櫃轉為上市，星宇也重訊公告，擬辦理現金增資發行普通股4.7億股，以每股20元溢價發行，預計募資金額為94億元。

星宇航空公告，為充實營運資金，董事會決議辦理初次上市掛牌前現金增資發行新股，普通股以不超過47萬張為上限，每股面額10元，暫定以新台幣20元溢價發行，預計募集總金額為新台幣9,400,000,000元，惟實際發行價格授權董事長參酌市場狀況，並依相關法令與主辦證券承銷商共同議定之。

[廣告]請繼續往下閱讀...

星宇航空說明，另依公司法第267條規定，本次現金增資保留發行新股總數之15%計70,500,000股由公司員工認購，其餘85%計399,500,000股，依證券交易法第28條之一規定與公司113年6月14日股東常會決議通過，原股東全數放棄優先認購權利，全數委託證券承銷商辦理上市前公開銷售，不受公司法第267條第3項原股東優先認購權利規定之限制。

星宇航空今股價收29.25元，上漲0.71元或2.48％。

星宇航空實收資本額為253.87億元，今年上半年合併營收為163.33億元，年增65％，稅後淨利為9億元，年增172％，EPS為0.39元；其機隊規模持續擴張，目前有13架A321neo、5架A330neo及5架A350-900，本月將再引進第6架A350-900新機，總計將達24架航機。

星宇航空張國煒在今年股東會中不斷喊話，力拚今年獲利要賺「2位數的億」、10年內獲利率應該可以跟長榮航（2618）、華航（2610）相比，並希望今年底前可以由興櫃轉為上市，如今順利過關，年底前可望順利掛牌上市，他日前也向支持他的投資人提醒要「量力而為」，股票市場有賺有賠，尤其年輕人更要小心，畢竟是很辛苦存下來的錢，還是量力而為。