輝達「Q2營收破9600億」超預期！　盤後跌逾6％美股收黑

輝達「全村希望」破滅 2利空重擊盤後挫8%

輝達（NVIDIA）於美東時間28日盤後（台北時間29日）公告第2季財報，市場原期待再繳出亮眼成績單，不過卻因業績未能突破華爾街預期的高標值、輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳證實下一代 Blackwell 晶片有生產障礙，產量增加被推遲到第4季，引發盤後重挫逾8%。

輝達希望破滅！台積電跌23元至941 指數跌逾300點

美股周三（28日）全面走跌，台股今（29）日以下跌234.35點、22136.31點開出，跌勢持續，指數下挫逾300點，台積電（2330）下跌23元至941元。

這波多頭「數十檔個股賺1倍」 達人教移動停利秘訣

投資暢銷書作家獨孤求敗，台股資歷逾25年；近2年台股走多，他的資產持續翻倍成長，帳上獲利超過一倍的個股就有數十檔，分析財富倍增關鍵，就在他不斷複製大賺小賠成果，如今累積出令人稱羨的身價。

抽中賺近5萬元！王座等3檔個股今起申購 巨有科技價差最大

新股抽籤紅包又來了，王座（2751）、巨有科技（8227）、聯上（4113）等3檔個股今（29）日起公開申購，其中以巨有科技價差最大，抽中1張可賺近5萬元。

原本配4塊！台積電宣布：調升Q1配息 「每10張可多1.3元新台幣」

晶圓代工龍頭大廠台積電（2330）28日盤中走揚，收盤964元，台股翻紅收漲。而台積電因流通在外股數變化，調整2024年Q1每股現金股利，將從原本現金股利4元，調高為4.0001382元。

輝達財報明早出爐！ 美股開平盤

在輝達（NVIDIA）發布財報前，華爾街主要指數今天開盤大致持平，市場關注這家人工智慧（AI）晶片公司和其他科技股近期帶動的牛市能否延續。

企業最低稅負制新制確定明年上路 勤業：金融、科技業受影響

財政部於今日（28日）預告修正「營利事業所得基本稅額之徵收率」草案，自114年度起，將符合全球企業最低稅負制（Global Minimum Tax, GMT）」門檻之跨國企業集團，其在我國境內之營利事業適用之營利事業所得基本稅額（下稱AMT）自12%調高為15%，其餘則維持12%，會計師指出，金融業將直接受到新制影響。

Ubereats併熊貓市佔過90% 學者示警：為消滅競爭而併購恐釀壟斷

台灣科技法學會及陽明交大科法學院聯合主辦之「數位浪潮下的併購與公平法 最新趨勢與案例研討會」近日落幕，這場研討會從當前最受矚目的結合案件—Ubereats併購foodpanda案出發，探討數位平台壟斷市場的管制方向及國外法制發展，學者也憂心，Ubereats跟foodpanda兩家公司加起來市佔率超過90%，如果是為了消滅競爭而透過併購達成壟斷，就有相當大的問題，公平會過去對錢櫃跟好樂迪結合案的審查，或許可以在ubereats跟foodpanda結合案裡有類似考慮。

iPhone 16新機9／10登場！投資專家看「蘋果AI手機」激勵科技股

蘋果公司（Apple）今年秋季發表會將於9月10日登場，其中最受矚目的為具備AI功能的iPhone 16系列新機。保德信28日指出，不論產品為何，都將密切結合最新的蘋果AI智慧服務「Apple Intelligence」，除了有助於蘋果整體新機銷量，對於AI手機市場的發展也將帶來正面挹注。

汎瑋材料9月底掛牌上櫃 越南新廠Q3量產有望助攻營運

電子功能性材料大廠汎瑋材料預計於113年9月下旬正式在櫃買市場掛牌，汎瑋成立於民國81年3月，是一家功能性材料的研發、設計及製造商。目前實收資本額為2.26億元，上櫃前擬現增2,332千股，上櫃後股本約為2.49億元。113年上半年營收為6.56億元，稅後淨利4,153萬元，EPS 1.84元，