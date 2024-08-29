輝達「Q2營收破9600億」超預期！　盤後跌逾6％美股收黑

▲輝達創辦人暨執行長黃仁勳。（圖／記者湯興漢攝）
記者張靖榕／綜合報導
美國人工智慧（AI）晶片龍頭輝達（NVIDIA）台灣時間今（29日）凌晨公布財報，預估的第三季營收超出華爾街預期，達到325億美元（約新台幣1.04兆元），但並未刺激股價走升；相反地，美股收黑，輝達盤後股價仍然下跌。
輝達公布最新財報，第二季調整後美股收益為0.68美元，營收來到300.4億美元（約新台幣9621億元），分別超出預期的0.64美元與286.8億美元，比第一季高出15％，並比去年同期大增122％。資料中心營收較去年同期大增154％，至262.7億美元。
輝達預估第三季營收為325億美元，誤差範圍為正負2％，超出華爾街預期的319億美元。此外，該公司批准額外500億美元的股票回購計畫，並預計將從第四季加快「Blackwell AI」晶片的生產，持續到2026財年。
輝達表示，預估第四季Blackwell AI的營收，將達到數十億美元。
輝達營收持續走高，前景看好，但這些消息全未刺激股價翻轉走高，盤後股價繼續下跌逾6％，來到117.47美元。
美股收盤4大指數也全數下跌，道瓊工業指數終場下挫159.08點，或0.39％，收在41091.42點。
標準普爾500指數挫跌33.62點，或0.60％，收在5592.18點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌198.79點，或1.12％，收在17556.03點。
費城半導體指數下滑94.07點，或1.83％，收在5059.56點。
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