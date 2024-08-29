ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

先探／SEMI展未演先轟動

圖／先探投資週刊 提供

今年半導體年度盛會「SEMICON Taiwan 2024國際半導體展」未演先轟動，尤其是半導體相關的族群在資本市場已經先颳起一陣超級颶風，強勢扮演台股多頭衝鋒部隊。

文／吳旻蓁

即使沒有輝達執行長黃仁勳的加持，今年半導體年度盛會「SEMICON Taiwan 2024國際半導體展」依然十分熱鬧，特別是半導體相關族群在資本市場已經先颳起一陣超級颶風，像是弘塑股價早已站穩四位數這不需要多說，而均華也成功達陣千金股的目標；簡單來說，設備、耗材這些半導體供應鏈，也成功晉身千金股集散地！

應該可以這樣說，ＡＩ這個題材早已經集萬千寵愛於一身，但是ＡＩ概念股的股價大部分都已經充分反映未來成績單，更何況如果扮演領頭羊的輝達，上一季財報公告後股價沒有再表態的話，恐怕也會引發市場信心的鬆動，因此，機構法人、內資大戶也開始積極增加非ＡＩ的成長股，特別是圍繞著護國神山的設備股小金雞順勢成為資金的新歡。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台積電光環帶旺設備股

據了解，今年SEMICON展覽規模將再創新高，以ＡＩ為主軸，聚焦先進製程、異質整合、化合物半導體、矽光子、智慧移動等產業熱門議題；為順應市場趨勢需求，今年更新增智慧移動創新概念區、ＡＩ半導體技術概念區以及矽光子專區。

其中，包括Chiplet、3D IC、CoWoS及FOPLP（面板級扇出型封裝）等的先進封裝可以說是市場關注的一大重點，並將集結超過四○家CoWoS相關廠商與四○家面板級封裝廠商，從設備、材料、零組件與相關製程業者等，提供最完整的供應鏈陣容。

也因此，儘管近來盤勢處於震盪格局，但仍可見半導體設備股尤其先進封裝相關個股挺身續強，如濕製程領域的弘塑與辛耘、自動化設備商萬潤、Ｇ２Ｃ聯盟的均華、均豪與志聖、濺鍍／蝕刻設備廠友威科、雷射修補設備商東捷、載板乾製程設備廠群翊、 ＡＯＩ檢測大廠由田及牧德、電漿清洗及雷射打印廠商鈦昇、設備系統整合廠迅得等，且更有不少個股股價已率先創下歷史新高。

而若進一步觀察，在這波設備股的多頭行情中，主要是圍繞著「台積電」的相關供應鏈表現最為強勢，也就是說，在台積電的光環之下，周邊供應鏈包括設備、封測、測試介面等一條龍供應鏈已然成形，一眾小金雞訂單也在護國神山擴產的需求下大幅成長。從先進封裝來看，台積電積極擴充CoWoS、SoIC、InFO等產能，以因應國際大廠人工智慧應用需求，根據資料，台積電在台灣共有五座先進封測廠，分別位於新竹、台南、桃園龍潭、台中以及苗栗竹南，未來將持續有新產能開出。

弘塑扮演多頭領頭羊

展望台積電CoWoS產能進展，美系外資法人評估，至今年底月產能將提升至超過三萬片，預估明年底，月產能有機會超過四萬片；而依據研調機構TrendForce估算，明年底台積電的CoWoS生產量，將達到五．五萬到六萬片的月產規模。放眼整個產業，法人看好，二五年起全球先進封裝市場將超越傳統封裝，以2.5D/3D IC堆疊技術為開發重心，至二八年先進封裝市場規模將逼近八○○億美元。且不只CoWoS，台積電SoIC封裝乃至於二奈米也都持續推展，皆將成為概念股後市營運的一大支撐。（全文未完）

全文及圖表請見《先探投資週刊2315期精彩當期內文轉載》

圖／先探投資週刊 提供

關鍵字： 先探投資週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／4張3-4月千萬發票無人領　9／5到期財政部急尋

快訊／4張3-4月千萬發票無人領　9／5到期財政部急尋

財政部臉書今（29日）公告4張3-4月統一發票千萬獎無人認領，最低消費金額僅26元，由台中市西區蜜鄰超市開出，由於兌領期限只到下周四，呼籲民眾速速現身領錢。

2024-08-29 12:35
妖股美超徵狂跌2成　梁見後身價一天蒸發260億

妖股美超徵狂跌2成　梁見後身價一天蒸發260億

被稱為AI妖股的美超微（SMCI）美超微遭報涉嫌會計操縱，盤中股價一度暴跌26%，以每股443.49美元作收，收盤大跌19%，董事長梁見後個人身價單日蒸發逾8億美元（近新台幣260億元），相比今年3月時股價高點，身價損失近3分之2。

2024-08-29 12:31
面板雙雄8月同賣廠換現　謝金河嘆：產業優勝劣敗「令人不勝唏噓」

面板雙雄8月同賣廠換現　謝金河嘆：產業優勝劣敗「令人不勝唏噓」

財信傳媒董事長謝金河今日在臉書以「慘業與旺業」為題撰文，表示友達和群創都在8月賣廠求現，但賣廠房向來都是被時代淘汰的傳統產業，這次輪到面板產業，令人不勝唏噓。

2024-08-29 09:50
輝達「全村希望」破滅　2利空重擊盤後挫8%

輝達「全村希望」破滅　2利空重擊盤後挫8%

輝達（NVIDIA）於美東時間28日盤後（台北時間29日）公告第2季財報，市場原期待再繳出亮眼成績單，不過卻因業績未能突破華爾街預期的高標值、輝達共同創辦人暨執行長黃仁勳證實下一代 Blackwell 晶片生產受阻，引發盤後重挫逾8%。

2024-08-29 09:34
長榮航曝8月營收勝7月「貨收年增逾40％」　Q3獲利可期待

長榮航曝8月營收勝7月「貨收年增逾40％」　Q3獲利可期待

長榮航空（2618）第4架Hello Kitty彩繪機於台灣時間28日亮相並首航芝加哥，總經理孫嘉明表示，疫情之後芝加哥訂位率都超過9成，暑假客貨運表現都很好，目前來看8月總收入比7月好，第3季獲利可以期待。

2024-08-29 10:03
輝達財報亮眼但股價走低　陸行之：Q3能給的驚喜越來越少

輝達財報亮眼但股價走低　陸行之：Q3能給的驚喜越來越少

輝達（NVIDIA）預估的第三季營收超出華爾街預期，達到325億美元（約新台幣1.04兆元），但盤後股價仍然下跌，對此知名半導體分析師陸行之指出，NVIDIA盤後表現有點慘，主要是三季度能給市場的驚喜越來越少了，但還不能算是災難，庫存月數控制的很好。

2024-08-29 09:57
美超微重挫19%「拖累4台廠」　華泰、麗臺股價見跌逾4%

美超微重挫19%「拖累4台廠」　華泰、麗臺股價見跌逾4%

美超微（Super Micro）28日宣布延後遞交財報，加上被知名機構指控帳務問題及放空股票後，股價重挫逾19%，連帶影響台灣AI概念股，包括廣達（2382）、技嘉（2376）、華泰（2329）、麗臺（2465）29日皆開低，跌幅一度見到逾4%。

2024-08-29 10:07
輝達Blackwell晶片貢獻Q4營收　郭明錤：釐清疑慮助未來股價表現

輝達Blackwell晶片貢獻Q4營收　郭明錤：釐清疑慮助未來股價表現

輝達（NVIDIA）預估的第三季營收有望達到325億美元（約新台幣1.04兆元），但市場仍失望不買單，盤後股價下跌，對此知名分析師郭明錤指出，NVIDIA財報結果可以講的很多，但造成財報後股價下跌的主因之一，是財測看似優於賣方預期，但實際低於買方預期，不過還是認同Blackwell晶片在4Q將創造幾十億美元的說法，NVIDIA說法也有助釐清市場疑慮，有利未來股價趨勢。

2024-08-29 10:04
新光金雙龍搶珠闖關！專家提「日矽戀」　留意公平會卡婚

新光金雙龍搶珠闖關！專家提「日矽戀」　留意公平會卡婚

新光金（2888）首宗金控「三角戀」審查難度高，專家表示，「雙龍搶珠」下，不論是循公開收購模式合併的中信金（2891）、或以合意併購機制的台新金（2887）都要爭取公平會同意，雖然中信金有機會在9月16日前取得金管會核准函，早於台新金10月9日股東臨時會，具有「時間點」優勢，但專家以「日月光併矽品」過往案例來看，公平會審查具絕對影響性，併購風險不得不慎。

2024-08-29 11:19
輝達沒救AI全村！「黃仁勳概念股」卻逆勢漲停　聯發科也回漲逾3%

輝達沒救AI全村！「黃仁勳概念股」卻逆勢漲停　聯發科也回漲逾3%

AI晶片龍頭輝達（NVIDIA）財報及展望不如樂觀預估，盤後股價下挫逾8%，拖累台股29日早盤走勢，AI供應鏈相關個股也連帶受影響。「黃仁勳概念股」普遍開低，部分收斂持平，不過卻見到聰泰（5474）一早就逆勢飆漲停，鎖在174.5元。

2024-08-29 11:18

讀者迴響

熱門新聞

快訊／4張3-4月千萬發票無人領　9／5到期財政部急尋

2大原因！　 台工具機業集體面臨存亡

輝達「Q2營收破9600億」超預期！　盤後跌逾6％美股收黑

台積電宣布：調升Q1配息

美超微延後提交年度財報！股價暴跌26%

輝達「全村希望」破滅　2利空重擊盤後挫8%

輝達財報即將出爐！美股開平盤

輝達財報揭曉前　歐股多收漲

輝達希望破滅！台積電跌23元至941　指數跌逾300點

抽中賺近5萬元！王座等3檔個股今起申購　巨有科技價差最大

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

毛小孩知識大問答 你對了幾題? 獸醫師徐莉寧解惑寵物餵食迷思

102歲生日玩大的！ 英阿嬤從高空一躍而下

貓初見嬰兒瞪大眼嚇壞　床邊探頭開飛機耳緊盯

吉力吉撈怒飆Fxxk被趕出場　克迪捂耳無視撤退自家陣營

林依晨陸綜舉手「我是成都人」惹議　遭指「面相變了」維基百科也淪陷

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366