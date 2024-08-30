百萬年薪不是夢！王品Q4釋出300名職缺　年底前再展20店

▲王品集團徵才。（圖／王品提供）

記者廖婕妤／台北報導

王品（2727）提前佈局年末聚餐旺季，年底前預計再展20家門店，並於Q4釋出300名職缺，以鍋物、燒肉品牌為主，新開店帶動人力需求暢旺，5大鍋物品牌及3個燒肉品牌總共8個品牌，9／1起啟動調薪計畫，正職起薪含全勤調升為35,800元起，儲備幹部若通過考核，晉升為店長、主廚，有機會挑戰1年加薪1萬，平均月薪上看9萬。

王品表示，根據人力求職網最新調查，有90.4％上班族透露，「有計畫」在今年Q3換工作，想跳槽的熱門行業，第一名則是餐飲住宿與休閒旅遊；王品統計，今年7月應徵履歷數，也較去年同期增加17%，顯見王品在薪酬與福利、職涯發展等，皆獲求職者高度肯定。

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王品指出，未來集團展店腳步不停歇，帶動人力需求，今年已有過半數品牌啟動調薪計畫，其中以平價火鍋「石二鍋」、「12MINI」連兩次調薪、累計調幅達6%最高。另外，「聚鍋」、「青花驕」、「和牛涮」、「嚮辣」、「尬鍋」、「原燒」、「肉次方」、「金咕」共8個品牌，將於9／1起調升正職起薪含全勤調升為35,800元起、並喊出無經驗可，起薪較市場行情高出近2成。

此外，火鍋品牌「聚鍋」、「青花驕」、「和牛涮」、「嚮辣」、「尬鍋」,也預計在9／9至9／15在6都聯合舉辦儲備店長、主廚招募，若通過錄取，儲備幹部起薪38,000元，最快1年內經過培訓、通過考核，月薪有機會上看55,000元，晉升為店長、主廚，月薪加上晉升調薪、每月績效獎金等，平均月薪上看9萬，有機會挑戰年薪百萬。