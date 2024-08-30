ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲Apps

財經雲

港務公司ESG永續報告書通過國際公司查證　推動永續發展獲肯定

▲港務公司2023年度ESG永續報告書通過SGS查證授證典禮大合照。（圖/港務公司提供）

▲港務公司2023年度ESG永續報告書通過SGS查證授證典禮大合照，前排中為執行副總經理王錦榮。（圖/港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司與國際趨勢接軌，在E （環境面）、S（社會面）、G（公司治理面） 永續發展相關議題，依循永續性報告全球標準GRI準則(GRI Standards 2021)，並導入永續會計準則(SASB)及氣候相關財務揭露(TCFD)，編製港務公司2023年ESG永續報告書，獲得SGS(台灣檢驗科技股份有限公司)查證通過。

該公司指出，查證通過顯示港務公司對外揭露資訊具完整性與透明性，相關資訊完整呈現在2023年度ESG永續報告書內，符合國際永續指標 (GRI Standards 2021)與AA1000AS v3 Type 1第一類型中度保證等級要求，將發布於港務公司全球資訊網(www.twport.com.tw)之企業永續發展專區(www.twport.com.tw/esg/)，強化與各利害關係人溝通。

[廣告]請繼續往下閱讀...

港務公司今(30)日於高雄港埠旅運中心接受SGS頒發查證通過證書，展現港務公司推動永續發展之決心，同時在董事會支持與永續發展策略委員會指導及推動委員會規劃推動下，制定港務公司永續發展「低碳、共榮、韌性港埠」願景並擬定永續發展目標與策略，落實執行環境、社會與公司治理重要議題。

港務公司致力串聯合作夥伴以實現公司及聯合國永續發展目標，於今年度參加台灣永續能源研究基金會舉辦「台灣永續行動獎」，以「水岸啟航港市比鄰共榮」實踐案例榮獲「SDG8-就業與經濟成長」銅獎肯定，並以12周年慶-「承先百年偉業，續寫十二載榮光」影片首次參加「台北金鵰微電影獎」，於183部參與作品中首獲永續微電影銅獎佳績。

港務公司表示，身為國際港埠經營者，除戮力港埠經營創新成長，並積極關注國內外永續發展關鍵議題，正視氣候變遷及溫室氣體排放對港埠營運與環境的影響，善盡企業社會責任，打造港埠幸福職場與生態多樣性，強化內、外部利害關係人議合，進而提升公司治理、環境保護、員工幸福、社會關懷等作為，朝優質、卓越、永續發展的國際港埠前進。

關鍵字： 港務公司ESG通過查證

分享給朋友：

追蹤我們：

掌握即時財經、理財新訊　按讚追蹤ETtoday財經雲向錢衝！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

快訊／「月配ETF」00939開獎！每張可領63元　年化殖利率約5%

快訊／「月配ETF」00939開獎！每張可領63元　年化殖利率約5%

擁有28萬股民的「月配ETF」統一台灣高息動能（00939）30日公告第二次配息，每單位配發金額為0.063元，換算每張可領63元，並將在9月3日除息；如果以8月30日收盤價14.68元計算，單次股利殖利率0.43%，換算年化殖利率約5.16%。

2024-08-30 14:39
英特爾與投行合作救公司　外媒爆：已在考慮「分拆晶圓代工業務」

英特爾與投行合作救公司　外媒爆：已在考慮「分拆晶圓代工業務」

根據外媒彭博社報導，知情人士透露，英特爾正在與投行合作，希望幫助渡過該公司56年歷史上最困難的時期，目前正在討論各種方案，包括產品設計和製造業務的拆分，以及哪些工廠投資可能會被取消，消息曝光後，英特爾美股夜盤直線拉升，一度漲近5%。

2024-08-30 11:48
除息前先卡位！16檔台股ETF抗跌　00919、00946價量齊揚表現佳

除息前先卡位！16檔台股ETF抗跌　00919、00946價量齊揚表現佳

儘管台股指數受美股牽連，統計8月29日資料，62檔台股ETF中，仍有16檔原型台股ETF逆勢上揚，以漲幅前十名、日成交量排序來看，群益台灣精選高息（00919）、群益科技高息成長（00946）呈現價量齊揚表現最佳。市場法人表示，00919即將在9月進行第6次配息，00946是月配型每月配息，兩檔抗跌跟漲，投資人可提前卡位掌握獲利契機。

2024-08-30 10:29
蘋果iPhone 16配備AI功能　花旗點名取代輝達成最強AI股

蘋果iPhone 16配備AI功能　花旗點名取代輝達成最強AI股

根據外媒Markets Insider報導，花旗近日發布的一份報告指出，蘋果將在 2025 年取代NVIDIA成為AI股的佼佼者，花旗指出，人工智慧市場即將進入第三個也是最後一個階段，即終端設備，這應該是蘋果及其即將推出的iPhone 16產品週期的關鍵勝利。

2024-08-30 14:29
輝達財報優投資人不敢買　陸行之：學ASML公布在手訂單

輝達財報優投資人不敢買　陸行之：學ASML公布在手訂單

知名半導體分析師陸行之今日針對NVIDIA表現發文表示，建議可以學習ASML的做法，提供在手訂單變化，這樣可以幫助投資人衡量未來營運表現，不然即使表現優異，但投資人也是會越來越害怕，就不敢進場造成震盪。

2024-08-30 10:32
百萬年薪不是夢！王品Q4釋出300名職缺　年底前再展20店

百萬年薪不是夢！王品Q4釋出300名職缺　年底前再展20店

王品（2727）提前佈局年末聚餐旺季，年底前預計再展20家門店，並於Q4釋出300名職缺，以鍋物、燒肉品牌為主，新開店帶動人力需求暢旺，5大鍋物品牌及3個燒肉品牌總共8個品牌，9／1起啟動調薪計畫，正職起薪含全勤調升為35,800元起，儲備幹部若通過考核，晉升為店長、主廚，有機會挑戰1年加薪1萬，平均月薪上看9萬。

2024-08-30 10:11
柏克夏A股創新高　謝金河：股神巴菲特對市場發出的訊號

柏克夏A股創新高　謝金河：股神巴菲特對市場發出的訊號

財信傳媒董事長謝金河今日以「股神巴菲特對市場發出的訊號」為題撰文，表示巴菲特增加現金部位，柏克夏A股創新高，黃金也走高，都代表著市場投資保守的心理預期。

2024-08-30 10:22
王品調薪了！8大品牌調升「幹部月領5.5萬元」 Q4擴大徵才300人

王品調薪了！8大品牌調升「幹部月領5.5萬元」 Q4擴大徵才300人

王品（2727）30日宣布，年底前王品集團預計再展20家門店，並於第四季釋出300名職缺，以鍋物、燒肉品牌為主。此外，9月1日起也將啟動調薪計畫，旗下火鍋、燒肉8等品牌，將調升起薪，調升為35,800元起；儲備幹部若通過考核月薪55,000元，晉升為店長、主廚後月領更上看9萬元。

2024-08-30 09:53
10／1長假前美線9月中擬漲千美元　亞洲線萬海率先推9／9漲2百美元

10／1長假前美線9月中擬漲千美元　亞洲線萬海率先推9／9漲2百美元

貨櫃船運市場7月中開始運價呈現下跌趨勢，中國十一長假前是傳統的小旺季，貨櫃船公司多已報備10月15日開始美國線每大箱(40呎櫃)運價要漲1千美元，在亞洲區間航線運力名列前茅的萬海航運，則在中國大陸推出第37周起(9月9日)，全亞洲航線每箱(20呎櫃)運價漲100美元，每大箱漲2百美元辦法，實際漲幅則有待觀察。

2024-08-30 09:31
證交所公布21檔注意股　泰福-KY結盟保瑞利多大漲28.99%上榜

證交所公布21檔注意股　泰福-KY結盟保瑞利多大漲28.99%上榜

證交所今日公布21檔注意股，其中近日被保瑞宣布取得30.5%的股權的泰福-KY（6541）也因最近六個營業日累積收盤價漲幅達28.99%，且08月30日之成交量為最近六十個營業日日平均成交量之5.29倍，因此被列入。

2024-08-30 20:49

讀者迴響

熱門新聞

幸運兒「點外送中千萬」！特獎發票剩7天就充公

2大原因！　 台工具機業集體面臨存亡

「季配ETF」00918擬配息0.78元　年化殖利率達12%

輝達大跌6.39％　道瓊勁揚243點創新高

快訊／4張3-4月千萬發票無人領　9／5到期財政部急尋

工程師拚到年薪150萬「生活卻超無感」！一票點頭

快訊／「月配ETF」00939開獎！每張可領63元

「季配ETF」00713擬配1.5元　年化殖利率破10%

397萬人注意！00919、00929領軍　14檔台股ETF 9月除息

中租-KY現增每股定價125元　9／5交易日

ETtoday財經雲

最夯影音

更多

史上最萌開球儀式！　大谷翔平愛犬驚喜登場

熱血！台灣→富士山一日來回　登山好手超狂挑戰5小時爬完

張立東冷笑話「蠔喜歡泥」撩妹得分　乱彈阿翔沒get到..糗：我幹嘛跟長輩解釋

女兒頭髮卡史萊姆超崩潰　媽「鹽巴＋水」順利清除

男伸舌舔電蚊拍想證明故障　下秒「啪！」慘叫摀嘴超尷尬

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

上班族必備 保健聖品

「文里補習班」開課啦！讓大家了解每種保健品的功能，24小時隨時補充營養、增添活力

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們 | 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話： +886-2-5555-6366