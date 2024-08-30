港務公司ESG永續報告書通過國際公司查證　推動永續發展獲肯定

▲港務公司2023年度ESG永續報告書通過SGS查證授證典禮大合照，前排中為執行副總經理王錦榮。（圖/港務公司提供）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司與國際趨勢接軌，在E （環境面）、S（社會面）、G（公司治理面） 永續發展相關議題，依循永續性報告全球標準GRI準則(GRI Standards 2021)，並導入永續會計準則(SASB)及氣候相關財務揭露(TCFD)，編製港務公司2023年ESG永續報告書，獲得SGS(台灣檢驗科技股份有限公司)查證通過。

該公司指出，查證通過顯示港務公司對外揭露資訊具完整性與透明性，相關資訊完整呈現在2023年度ESG永續報告書內，符合國際永續指標 (GRI Standards 2021)與AA1000AS v3 Type 1第一類型中度保證等級要求，將發布於港務公司全球資訊網(www.twport.com.tw)之企業永續發展專區(www.twport.com.tw/esg/)，強化與各利害關係人溝通。

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港務公司今(30)日於高雄港埠旅運中心接受SGS頒發查證通過證書，展現港務公司推動永續發展之決心，同時在董事會支持與永續發展策略委員會指導及推動委員會規劃推動下，制定港務公司永續發展「低碳、共榮、韌性港埠」願景並擬定永續發展目標與策略，落實執行環境、社會與公司治理重要議題。

港務公司致力串聯合作夥伴以實現公司及聯合國永續發展目標，於今年度參加台灣永續能源研究基金會舉辦「台灣永續行動獎」，以「水岸啟航港市比鄰共榮」實踐案例榮獲「SDG8-就業與經濟成長」銅獎肯定，並以12周年慶-「承先百年偉業，續寫十二載榮光」影片首次參加「台北金鵰微電影獎」，於183部參與作品中首獲永續微電影銅獎佳績。

港務公司表示，身為國際港埠經營者，除戮力港埠經營創新成長，並積極關注國內外永續發展關鍵議題，正視氣候變遷及溫室氣體排放對港埠營運與環境的影響，善盡企業社會責任，打造港埠幸福職場與生態多樣性，強化內、外部利害關係人議合，進而提升公司治理、環境保護、員工幸福、社會關懷等作為，朝優質、卓越、永續發展的國際港埠前進。