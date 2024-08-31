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13期地板價在側　台中南區「中山醫」商圈買氣不滅

▲▼ 惠宇,13期,昌明段,土地,角地 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲過去被視為低基期的台中市南區，近擁有交通、建設利多後，近年來已成為不少自住客群置產的首選區域。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市買氣火熱，其中過去被視為低基期的台中市南區，近擁有交通、建設利多後，近年來已成為不少自住客群置產的首選區域，包括南區、13期重劃區，都成為建商佈局重點，在地房仲則指出，南區中以中山醫商圈最為搶手。

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台中市南區因擁有成熟商圈及雙鐵共構大慶站，加上緊鄰的13期預售新案屢創高價，在價格擠壓下，被市場認為是南台中最具補漲潛力的區域，近年來吸引了包括精銳、富宇（4907）、坤悅（5206）、元城等建商插旗布局。

▲▼ 中區,危老,13期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲南台中最大重劃區「13期重劃區」新案甫進場即以6字頭定錨區域單價。（圖／記者陳筱惠攝）

根據實價登錄最新資料顯示，南台中最大重劃區「13期重劃區」新案甫進場即以6字頭定錨區域單價，永慶不動產台中13期文心宬炘加盟店店長馬晟凱直言：「以品牌建商首案平均單價65萬元完銷後，奠定13期地板價，再接棒預計有20~30家的建商也不會低於60萬元。」

馬晟凱表示：「過去台中市民會覺得南區價格比較低，但目前捷運開通、地下道填平後，其實單價已經追平市中心追上南屯的價格。」

▲▼台中南區，坤聯發新案。（圖／業者提供）

▲南區擁有大慶商圈、工學商圈、高工商圈、美村商圈等知名且生活機能豐富的商圈。（圖／記者陳筱惠攝）

馬晟凱進一步分析：「南區擁有大慶商圈、工學商圈、高工商圈、美村商圈等知名且生活機能豐富的商圈，整體南區價格都差不多，但房價最高的會落在中山醫商圈沿線，中古屋個案包含『中山苑』、『鳳止高梧』、『惠宇謙仁』等個案，幾乎一接案就秒殺，其原因在於中山醫周邊買盤足夠多。」

南區另一個高價區，則是重新規劃過的國圖館周邊，綠覆率高，因中興大學、中山醫都不遠，未來還有興大醫療園區，生活環境優雅，題材眾多，也讓國圖館周遭生活圈指名度也相當高。

▲▼台中南區，坤聯發新案。（圖／業者提供）

▲房價最高的會落在中山醫商圈沿線，中古屋個案包含『中山苑』、『鳳止高梧』、『惠宇謙仁』等個案，幾乎一接案就秒殺。（圖／記者陳筱惠攝）

不過對於近期央行出手限貸風波，馬晟凱說：「目前南區市況自住居多不太受到影響，加上市場的物件很少，讓賣的速度也快，不過為了交易安全，近期會出現特別約定，將買賣雙方交屋貸款時間拉長。」

馬晟凱建議：「除了一般銀行外，像是農會、漁會、信用合作社目前仍是有供給房貸貸款服務，只要買方個人條件達標，基本上不太會有貸款問題，但須留意貸款成數的部分，建議民眾購屋仍須多問不同的貸款來源。」

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關鍵字： 台中南區中山醫13期重劃區國圖館周房價永慶區域房市永慶房市訊息

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