獨家／台灣港務公司董事長李賢義獲連任　總經理由王錦榮升任

▲台灣港務公司董事長李賢義經行政院核定續任。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

台灣港務公司今（30）日傍晚接到交通部通知，行政院指派第5屆董事長由現任董事長李賢義續任，並延長任期至115年1月23日；第5屆總經理職務，由執行副總經理王錦榮陞任，並續代理副總經理與兼任高雄港務分公司總經理職務。港務公司將在9月5日召開臨時董事會通過相關任命。

據了解，現任總經理陳紹良在王國材還擔任交通部長時，因個人因素就已提出卸下總經理職務要求。陳劭良在明年年底將屆滿退休年齡，公司將安排他轉任港務公司最高級的幕僚職務。

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李賢義是在民國109年3月接任現職，他是國立高雄第一科技大學工程科技研究所博士，歷任高雄縣政府水利局局長、水利處處長、高雄市政府水利局局長、台中市政府副秘書長及台南市政府水利局局長，專業知識豐厚，工程與管理經驗豐富，並具領導力，在港務公司任內表現良好，獲得上級肯定。

▲王錦榮升任總經理並續兼高雄港務分公司總經理。（圖／取自港務公司網站）

王錦榮是經過高普考進入港務公司前身的高雄港務局工作，在民國111年1月接掌高雄港務分公司總經理與執行副總經理職務，現年63歲。他是國立高雄應用科技大學電能與控制工程研究所碩士，80年公務人員高等考試電機工程類科及格，歷任基隆分公司總工程司、總公司助理副總經理、工程副總經理並代理行政副總經理等職務。

行政院也核定董事23人與監察人5人名單，各港地方政府都有代表在名單內。