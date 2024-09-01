運價異常倒掛　巴拿型船日租比更小的兩型船少1到2千美元

▲自備吊桿的超輕便型與輕便型船，方便進出條件價差的港口。（圖／慧洋提供）

記者張佩芬／台北報導

散裝船運市場自今年8月13日開始，8.3萬噸的巴拿馬型船現貨市場日租，比6.3萬噸的超輕便型船日租還低，8月16日開始，連3.8萬噸輕便型船日租都超過巴拿馬型船，對於運價出現異常倒掛現象，業界高階指出，主要是因為目前南美穀物穀物運輸已近尾聲，北美穀物還未進入旺季；裕民航運高階表示，從期貨來看，10月可以恢復正常運價。

慧洋海運高階指出，超輕便型與輕便型船目前運價高於巴拿馬型船，還有一個原因是印度、菲律賓等出口的煤炭、鎳礦與鋁礬土等，都在趕出貨，要儘量避開10月下旬開始的雨季。

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另各型散裝船運送的主要貨載不同、適合彎靠的港口不同，大船單位運送成本低，小船方便進出條件較差的港口，一旦俄烏戰爭結束，因為碼頭多數受損，自備吊桿與抓斗的超輕便型與輕便型船，會是最適合運送重建物資的船舶。

根據波羅的海乾貨船綜合指數(BDI)，上周五(30日)現貨市場巴拿馬型船日租是11,843美元，較超輕便型船低2256美元，較輕便型低982美元，從期貨市場看，10月份巴拿馬船日租是14,300美元，超輕便型是14,875美元，價差縮小為575美元。

實際上在散裝船運市場的運價倒掛現象滿常出現的，在去年2月17日，因為巴西洪水，主要運送鐵礦砂的海岬型船，現貨市場日租最低曾經掉到2246美元，當日裝載量只有一半的巴拿馬型船，日租有7302美元，是3.25倍價，而上周五海岬型船租是25,700美元，是巴拿馬型船的2.17倍價。

克拉克森(Clarksons)分析，目前這種異常的運價倒掛，主要是由於在主要產糧區超輕便型船的穀物貨物增加，以及該船型的擁堵水準較高。航運數據平台Oceanbolt的數據也證實了這一點，其數據顯示，目前有226艘超輕便型船塞在港口，雖比8月初減少了約40艘，但是平均等待時間卻增加到了16.43天，比8月初增加5天。

相較之下，巴拿馬型船舶的情況要好一些。 該平台顯示，目前有149艘巴拿馬型船舶處於擁堵狀態，平均等待時間為6.73天。

Oceanbolt數據顯示，8月巴拿馬型船舶共裝載了1490萬噸穀物，超輕便型船裝載了910萬噸，輕便型船則裝載了760萬噸。8月，超輕便便船型的主要穀物出口地區為美國，共裝運了出口穀物貨物320萬噸，其次是巴西，出口了200萬噸。 對於巴拿馬型船舶，巴西是最大的需求來源地，共出口了930萬噸穀物，主要運往亞洲。