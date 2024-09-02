開發金老總喊「賺錢金控最委屈」　3要素決定股利

▲開發金控總經理楊文鈞。（圖／業者提供）

記者陳瑩欣／台北報導

開發金（2883）總經理楊文鈞今（2）日於法說會上指出，「開發金是賺錢金控中股價淨值比唯一低於 1」，對於股價大喊「委屈」並向股民致歉。楊文鈞強調，未來股利發放不再是一年看一年，而是長遠、平穩、可預測及具成長性的策略，以滿足金融股投資人及台股 ETF 選股邏輯。

開發金今日股價以16.25元作收，楊文鈞表示，一些投資人對開發金的財務有一些顧慮，他說，知道投資金融股的投資人，要求的是穩定的配股政策。

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楊文鈞表示，他對前幾年開發金的股利配發感到「抱歉」，過去是一年看一年，第二年需要多少資本等，沒花心思做長遠、可預測且成長性，將來股利政策的改善會是首要任務。ETF選股標準是以往股利發放成績，投資人買金融股也是希望固定現金流，因此不會一年年來關注，而是長遠的來看，甚至會考慮「用老本」，會讓投資人對凱基金控（開發金新名稱）的股票有更多的信心。

開發金控2024年上半年稅後淨利達170億元，年成長67%；淨值較去年底增加約350億元。

楊文鈞表示，旗下5大子公司更將以「ONE KGI」的策略性思維，共同驅動集團成長，展現相輔相成的綜效。

開發金控各子公司上半年獲利表現穩健，凱基人壽今年上半年稅後淨利達109.9億元，其他綜合損益為247億元，其中新契約價值利潤率提高至43.5%。凱基人壽持續提升自有通路貢獻度，來自業務通路的初年度保費收入(FYP)較去年同期成長22%。同時，凱基人壽也掌握市場機會，整體投資收益較去年同期成長33%。

至於子公司凱基投信，業務規模快速成長，截至今年6月底，公募基金管理資產規模達2308億元，躋身業內前 10 大，更依據不同客戶的投資需求，打造包括主動及被動ETFs產品雙引擎的完整多元產品選擇，

凱基銀行今年上半年稅後淨利為28億元，提存前淨利較去年同期成長20%。今年上半年放款業務成長率達13%，帶動資產規模持續成長，手續費收入年成長近五成，佔營收比例持續增加，提升獲利穩定度。



凱基證券今年上半年各項業務皆有卓越的成長，稅後淨利為55.17億元，與去年同期相比成長達49%；積極發展財富管理業務也斬獲佳績，截至今年6月底，財管業務資產管理規模年成長40%，財管業務營收年成長率達53%。

中華開發資本受海外投資組合評價波動影響，今年上半年淨利為3.25億元。開發資本上半年合計4檔資產管理新業務共挹注85億元，總資產管理規模達624億元，較去年底成長16%。