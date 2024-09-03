機器人輪動「3檔飆漲停」　另有4檔漲逾5%！IPC廠也跳漲亮紅

▲台股早盤小漲開出，隨後微幅震盪，電子權值股多在平盤遊走。（圖／ETtoday資料照）

記者楊絡懸／台北報導

美股因勞動節休市一天，台股3日早盤小漲開出，隨後微幅震盪，電子權值股多在平盤遊走，盤面強勢股包括機器人題材的羅昇（8374）、穎漢（4562）、高鋒（4510）皆亮漲停燈，另外像是近期出貨邊緣AI及車用專案而業績彈升的IPC廠鑫創電子（6680）一開盤也跳高直衝漲停，鎖在97.3元。

觀察權值股，台積電（2330）以948元開出，最高來到950元，小漲0.21%；鴻海（2317）以184元開出，一度來到187元，漲幅2.19%；聯發科（2454）則來到1,225元平盤；台達電（2308）以394.5元開出，一度來到396元，漲幅0.5%，幾乎在平盤附近微幅遊走。

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中小型題材股接棒輪動，有4檔機器人概念股呈現明顯漲勢，慶騰（4534）漲幅逼近9%；盟立（2464）漲幅一度逾8%；協易機（4533）及均豪（5443）見到漲逾5%。此外，被市場錯認具有機器人題材的喬福（1540）也飆出漲停。

值得注意的是，全台最大及最具影響力的半導體年度盛會「SEMICON Taiwan 2024國際半導體展」即將於9月4日至9月6日登場，將突顯出物聯網（IoT）、AI和量子運算等三大技術，也是半導體產業界年度重頭戲。

PGIM保德信店頭市場基金經理人廖炳焜表示，此次SEMICON展出焦點除了AI之外，還包括SEMI矽光子產業、HBM、Chiplet、面板級扇出型封裝等異質整合的技術，事實上，晶圓龍頭大廠法說已提出「晶圓製造2.0」架構，預告晶圓大廠向下整合、封測廠商向上發展的趨勢，對於相關產業鏈將帶來正向挹注。

另在國際市場方面，廖炳焜指出，9月距離美國聯邦公開市場委員會（FOMC）利率決策會議已進入倒數，目前芝商所FedWatch利率期貨市場預期此次聯準會（Fed）啟動降息已無懸念，降息幅度為1碼，會議前的美國就業、消費、通膨數據等仍將影響聯準會的利率決策；另外，本波降息循被視為預防性降息，根據過去經驗顯示，預防性降息有利於經濟與提振投資情緒。